Benzinai in sciopero da oggi (e fino alle 6 di venerdì): la lista degli impianti aperti

Sciopero dei benzinai oggi, mercoledì 6 novembre, su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero durerà per due giorni, fino alle ore 6 di venerdì 8 novembre, con i distributori di carburanti che resteranno chiusi su strade e autostrade per protestare - come ha ricordato la Confesercenti - "contro la politica fiscale del governo e contro la negazione dei diritti ad una categoria allo stremo".

Sciopero benzinai oggi 6 novembre (e fino all'8 novembre): cosa succede

Lo sciopero è attuato su tutto il territorio nazionale ed è stato promosso dalle organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Per oggi, prima giornata di braccia incrociate, è in agenda anche una manifestazione in piazza del Parlamento a Roma. Le organizzazioni chiamano tutti i gestori ad una partecipazione compatta alla chiusura. Si chiede di "invertire una tendenza che ha come obiettivo la scomparsa della categoria: dalla fatturazione elettronica, all'introduzione degli ISA, che risultano fortemente penalizzanti per i gestori carburanti, ai registratori di cassa telematici per fatturati di 2 mila euro l'anno: tutti adempimenti inutili fatti per scaricare sull'ultimo anello della filiera, il più debole, oneri e costi e anche provvedimenti penali per errori formali".

Sciopero benzinai oggi e domani: la lista degli impianti aperti

Dalle federazioni di categoria fanno sapere che saranno assicurati i servizi minimi di garanzia. Quali saranno i distributori aperti durante lo sciopero? La Conferenza delle regioni e delle Province autonome il 3 marzo 2011 ha approvato il documento recante la "Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero". Questo documento indica tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale e le suddivide in tre turnazioni. In occasione dello sciopero tra il 6 e l'8 novembre 2019 verrà applicata la turnazione A. In base alla tabella disponibile sul sito regioni.it, i distributori in funzione durante lo sciopero saranno i seguenti.

Autostrada Direzione Nome Area di Servizio Chilometro Regione A1 da Milano a Napoli San Donato Ovest 1 Lombardia A1 da Milano a Napoli Arda Ovest 73 Emilia Romagna A1 da Milano a Napoli Cantagallo Ovest 199 Emilia Romagna A1 da Milano a Napoli Bisenzio Ovest 280 Toscana A1 da Milano a Napoli Badia al Pino Ovest 362 Toscana A1 da Milano a Napoli Fabro Ovest 428 Umbria A1 da Milano a Napoli Flaminia Ovest 509 Lazio A1 da Milano a Napoli La Macchia Ovest 611 Lazio A1 da Milano a Napoli San Nicola Ovest 737 Campania Frascati Ovest 14 Lazio A1 da Napoli a Milano San Pietro (Ramo Capodichino) 1,6 Campania A1 da Napoli a Milano Teano Est 709 Campania A1 da Napoli a Milano Prenestina Est 566 Lazio A1 da Napoli a Milano Giove Est 481 Umbria A1 da Napoli a Milano Montepulciano Est 395 Toscana A1 da Napoli a Milano Arno Est 321 Toscana A1 da Napoli a Milano Firenze Nord 280 Toscana A1 da Napoli a Milano Cantagallo Est 199 Emilia Romagna A1 da Napoli a Milano Arda Est 73 Emilia Romagna A1 da Napoli a Milano San Donato Est 1 Lombardia Salaria Est 21 Lazio Tuscolana EST 19 Lazio A3 (ASPI) da Napoli a Reggio C. Torre Annuziata Ovest 21 Campania A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Campagna Ovest 43 Campania A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Frascineto Ovest 193 Calabria A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Rogliano Ovest 275 Calabria A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Villa San Giovanni Ovest 431 Calabria A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli Villa San Giovanni Est 431 Calabria A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli San Eufemia Lamezia Est 317 Calabria A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli Tarsia Est 226 Calabria A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli Sala Consilina Est 91 Campania A3 (ASPI) da Reggio C. a Napoli Salerno Est 7 Campania A4 da Torino a Trieste Settimo Torinese sud 3 Piemonte A4 da Torino a Trieste Novara sud 89 Piemonte A4 da Torino a Trieste Brianza sud 148 Lombardia A4 da Torino a Trieste Monte Alto est 245 Lombardia A4 da Torino a Trieste Tesina est 337 Veneto A4 da Torino a Trieste Calstorta sud 426 Veneto A4 da Trieste a Torino Duino nord 513 Friuli Venezia Giulia A4 da Trieste a Torino Calstorta nord 426 Veneto A4 da Trieste a Torino Arino ovest 372 Veneto A4 da Trieste a Torino Villa Morosini ovest 337 Veneto A4 da Trieste a Torino Monte Alto ovest 245 Lombardia A4 da Trieste a Torino Sebino nord 197 Lombardia A4 da Trieste a Torino Lambro nord 134 Lombardia A4 da Trieste a Torino Novara nord 89 Piemonte A4 da Trieste a Torino Settimo Torinese nord 3 Piemonte A5 da Torino a Aosta St. Vincent Chatillon nord 81 Val D'Aosta A5 da Torino a Aosta Viverone nord 13 Piemonte T2 Gran San Bernardo San Rhemy En Bosses 10 Val D'Aosta A5 da Aosta a Torino Scarmagno ovest 35 Piemonte A6 da Torino a Savona Rio de Cocchi ovest 11 Piemonte A6 da Torino a Savona Mondovì ovest 63 Piemonte A6 da Savona a Torino Carcare est 108 Liguria A6 da Savona a Torino Rio Ghidone est 48 Piemonte A7 da Milano a Genova Cantalupa ovest 2 Lombardia A7 da Milano a Genova Bettole Novi Ligure ovest 80 Piemonte A7 da Genova a Milano La Lanterna est 134 Liguria A7 da Genova a Milano Valle Scrivia est 93 Piemonte A7 da Genova a Milano Dorno est 33 Lombardia A8-A9 da Milano a Varese Villoresi est 9 Lombardia A8-A9 da Varese a Milano Brughiera ovest 41 Lombardia A10 da Genova a Ventimiglia Piani d'Invrea Nord 26 Liguria A10 da Genova a Ventimiglia Ceriale nord 77 Liguria A10 da Genova a Ventimiglia Castellaro Nord 128 Liguria A10 da Ventimiglia a Genova Bordighera sud 146 Liguria A10 da Ventimiglia a Genova Ceriale sud 77 Liguria A10 da Ventimiglia a Genova San Cristoforo sud 42 Liguria A11 da Firenze a Pisa Perentola nord 2 Toscana A11 da Pisa a Firenze Migliarino sud 79 Toscana A12 da Genova a Roma S. Ilario sud 14 Liguria A12 da Genova a Roma Magra ovest 97 Liguria A12 da Genova a Roma Castagnolo ovest 164 Toscana A12 (Civitav-Roma) da Genova a Roma Tirreno ovest 39 Lazio A12 (Civitav-Roma) da Roma a Genova Aronne est 9 Lazio A12 da Roma a Genova Fine est 200 Toscana A12 da Roma a Genova Magra est 97 Liguria A12 da Roma a Genova S.Ilario nord 14 Liguria A13 da Bologna a Padova Castebentivoglio est 11 Emilia Romagna A13 da Bologna a Padova S. Pelagio est 98 Veneto A13 da Padova a Bologna S. Pelagio ovest 98 Veneto A13 da Padova a Bologna Castelbentivoglio ovest 11 Emilia Romagna A14 da Bologna a Taranto La Pioppa ovest 2 Emilia Romagna A14 da Bologna a Taranto Santerno ovest 59 Emilia Romagna A14 da Bologna a Taranto Montefeltro ovest 133 Emilia Romagna A14 da Bologna a Taranto Esino ovest 209 Marche A14 da Bologna a Taranto Piceno ovest 291 Marche A14 da Bologna a Taranto Torre Cerrano ovest 363 Abruzzo A14 da Bologna a Taranto Trigno ovest 459 Abruzzo A14 da Bologna a Taranto S. Trifone ovest 517 Puglia A14 da Bologna a Taranto Le Saline ovest 587 Puglia A14 da Bologna a Taranto Murge ovest 671 Puglia A14 da Taranto a Bologna Le Fonti est 698 Puglia A14 da Taranto a Bologna Canne della Battaglia est 620 Puglia A14 da Taranto a Bologna Gargano est 542 Puglia A14 da Taranto a Bologna Riovivo est 474 Abruzzo A14 da Taranto a Bologna Alento est 394 Abruzzo A14 da Taranto a Bologna Tortoreto est 324 Abruzzo A14 da Taranto a Bologna Conero est 239 Marche A14 da Taranto a Bologna Foglia est 159 Marche A14 da Taranto a Bologna Bevano est 89 Emilia Romagna A14 da Taranto a Bologna Sillaro est 37 Emilia Romagna A15 da Parma a La Spezia Medesano ovest 15 Emilia Romagna A15 da Parma a La Spezia San Benedetto ovest 80 Toscana A15 da La Spezia a Parma Melara est 106 Liguria A15 da La Spezia a Parma Tugo est 54 Emilia Romagna A16 da Napoli a Canosa Vesuvio sud 4 Campania A16 da Napoli a Canosa Calaggio sud 106 Campania A16 da Canosa a Napoli Ofanto nord 153 Puglia A16 da Canosa a Napoli Mirabella nord 77 Campania A18 Messina-Catania/Siracusa-Gela Baracca ovest (Santa Teresa di Riva ovest) 27 Sicilia A18 Gela-Siracusa/Catania-Messina ACI Sant'Antonio est 71 Sicilia A18 Gela-Siracusa/Catania-Messina Tremestieri nord (sul raccordo A18/A20) 0 Sicilia A19 da Palermo a Catania Caracoli sud 29 Sicilia A19 da Palermo a Catania Gelso Bianco sud 188 Sicilia A19 da Catania a Palermo Gelso Bianco nord 188 Sicilia A20 da Palermo a Messina Acquedolci sud 109 Sicilia A20 da Palermo a Messina Divieto sud 22 Sicilia A21 Torino - Piacenza - Brescia Villanova sud 13 Piemonte A21 Torino - Piacenza - Brescia Stradella sud 130 Lombardia A21 Torino - Piacenza - Brescia Ghedi est 230 Lombardia A21 Brescia - Piacenza - Torino Ghedi ovest 230 Lombardia A21 Brescia - Piacenza - Torino Stradella nord 130 Lombardia A21 Brescia - Piacenza - Torino Villanova nord 13 Piemonte A22 Brennero a Modena Sciliar 69 Provincia di Bolzano A22 Brennero a Modena Nogaredo ovest 160 Provincia di Trento A22 Brennero a Modena Povegliano ovest 240 Veneto A22 Modena a Brennero Campogalliano est 309 Emilia Romagna A22 Modena a Brennero Garda est 208 Veneto A22 Modena a Brennero Paganella est 129 Provincia di Trento A22 Modena a Brennero Plose est 42 Provincia di Bolzano A23 Palmanova a Tarvisio Campiolo ovest 68 Friuli Venezia Giulia A23 Tarvisio a Palmanova Zugliano est 14 Friuli Venezia Giulia A24 Roma - L'Aquila - Teramo Tiburtina sud 6 Lazio A24 Teramo - L'Aquila - Roma Valle Aterno est 101 Abruzzo A24 Teramo - L'Aquila - Roma Colle Tasso nord 11 Lazio A25 Roma a Pescara Monte Velino sud 72 Abruzzo A25 Pescara a Roma Brecciarola nord 175 Abruzzo A26 Genova Voltri - Gravellona Toce Turchino est 7 Liguria A26 Genova Voltri - Gravellona Toce Monferrato est 83 Piemonte A26 Genova Voltri - Gravellona Toce Marengo sud 10 Piemonte A26 Gravellona Toce - Genava Voltri Marengo nord 10 Piemonte A26 Gravellona Toce - Genava Voltri Agogna ovest 155 Piemonte A26 Gravellona Toce - Genava Voltri Bormida ovest 53 Piemonte A27 Venezia - Belluno Piave est 26 Veneto A27 Belluno - Venezia Ponte nelle Alpi ovest 82 Friuli Venezia Giulia A28 Portogruaro - Pordenone Gruaro est 2 Veneto A28 Pordenone - Portogruaro Brugnera sud 31 Friuli Venezia Giulia A30 Caserta - Salerno Tre Ponti ovest 16 Campania A30 Salerno - Caserta Angioina est 33 Campania A31 Vicenza - Piovene R. Postumia nord 10 Veneto A31 Piovene R.- Vicenza Postumia sud 10 Veneto A32 Torino - Bardonecchia Rivoli nord 0 Piemonte A32 Torino - Bardonecchia Frejus 73 Piemonte A32 Bardonecchia - Torino Autoporto Susa est 28 Piemonte A50 Milano Tangenziale est Rho ovest 1 Lombardia A50 Milano Tangenziale est San Giuliano ovest 28 Lombardia A50 Milano Tangenziale est Muggiano est 19 Lombardia A51 Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est 9 Lombardia A51 Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba ovest 9 Lombardia A52 Milano Tangenziale Nord Cinisello nord 8 Lombardia A55 Torino Sistema Tangenziale Piscina sud Piemonte A55 Torino Sistema Tangenziale Bauducchi sud 4 Piemonte A55 Torino Sistema Tangenziale Stura nord 16 Piemonte A55 Torino Sistema Tangenziale Rivoli nord 2 Piemonte Napoli Tangenziale Doganella nord Campania Napoli Tangenziale Antica Campana nord Campania Napoli Tangenziale (direz. A1) Antica Campana sud Campania GRA ROMA Selva Candida interna 2 Lazio GRA ROMA Pisana interna 32 Lazio GRA ROMA Pisana esterna 32 Lazio GRA ROMA Selva Candida esterna 2 Lazio Roma - Fiumicino Magliana nord 6 Lazio Roma - Fiumicino Magliana sud 6 Lazio A57 da Torino a Trieste Marghera est 386 Veneto A57 da Trieste a Torino Bazzera nord 391 Veneto

E intanto il balzo delle quotazioni in Mediterraneo inizia stamattina a riflettersi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Q8 hanno aumentato di 5 millesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 un rialzo di un cent al litro sul Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,579 euro/litro (invariato, compagnie 1,586, pompe bianche 1,559), diesel a 1,471 euro/litro (invariato, compagnie 1,477, pompe bianche 1,454).

I prezzi della benzina

Benzina servito a 1,704 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,612), diesel a 1,601 euro/litro (+1, compagnie 1,642, pompe bianche 1,506). Gpl self service a 0,583 euro/litro, servito a 0,598 euro/litro (invariato, compagnie 0,606, pompe bianche 0,585), metano self service 0,957 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (invariato, compagnie 0,994, pompe bianche 0,980), Gnl 0,947 euro/kg (compagnie 0,949 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).