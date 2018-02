Bolletta della luce, ecco tutte le tasse "nascoste"

Che cosa paghiamo quando paghiamo la bolletta della luce? Sembra una domanda dalla risposta scontata, ma non lo è affatto: si perché, in maniera simile a quanto avviene per le accise sulla benzina, anche nella bolletta della luce vengono spalmate alcune voci che con il consumo di elettricità c’entrano poco e che comunque dovrebbero essere a carico della fiscalità generale. Sono i così detti "oneri di sistema", stabiliti con cadenza trimestrale dall’Autorità per l’Energia (Arera).

Oneri di sistema, cosa paghiamo con la bolletta della luce

Secondo Arera la componente più consistente tra gli oneri di sistema è rappresentata dalla componente A3: si tratta di un onere che va a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate. La componente A2 invece "è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano)". Ma attenzione, come spiega la stessa Autorità per l’Energia, "secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, pari a circa 100 milioni l'anno, viene destinato al bilancio dello Stato".

Le altre voci di spesa sulla bolletta

Un’altra voce degli oneri di sistema viene destinata alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica al sistema ferroviario. La componente A5 finanzia "la ricerca svolta nell'interesse del sistema elettrico nazionale". Un’altra componente degli oneri di sistema viene destinata a finanziare il bonus elettrico (desinato ai consumatori in stato di particolare disagio economico), la componente Ae viene destinata alle agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi. E ancora: la componente UC4 serve per coprire i maggiori costi di piccole aziende elettriche che operano sulle isole minori delle aziende elettriche con meno di 5mila clienti. La componente MCT, invece, "finanzia le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare" e lo smaltimento delle scorie nucleari. Ma di nuovo attenzione: dal 2005, circa il 70% del gettito di questa voce è destinato al bilancio dello Stato.

Oneri di sistema, le novità da gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 tutte queste componenti sono state riunite in due sole voci, come spiega Arera sul proprio sito: gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (Asos) e i rimanenti oneri generali (Arim). Ma la sostanza non cambia.

Quanto incidono gli oneri di sistema sulla bolletta

Molte delle spese contemplate negli oneri di sistema sono ovviamente sacrosante, ma è giusto che tutti i consumatori contribuiscono in bolletta alla ricerca o, ad esempio, alle agevolazioni destinate alla rete ferroviaria? Secondo l’ANSA, gli oneri di sistema rappresentano circa il 19% delle spese presenti in bolletta. Non poco, considerando anche il fatto che dal 2016 alle spese in bolletta si è aggiunta anche la quota relativa al canone Rai. Col risultato che l’importo continua a lievitare.

Bollette, tutti i consumatori pagheranno gli oneri dei morosi

A tali oneri, dopo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato, andranno anche sommate le spese (la prima tranche è pari a circa 200 milioni di arretrati) per pagare il "buco" dei morosi: ovvero di alcune imprese venditrici che non hanno pagato la bolletta elettrica. Arera minimizza, spiegando che il provvedimento "riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge". Anche Enel sul proprio sito spiega che l'impatto sarà molto contenuto. Sul principio però qualcosa da ridire c’è.