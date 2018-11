Fattura a 28 giorni, arrivano le multe. Scade a dicembre il termine per i rimborsi

Ammontano a circa 2,4 milioni in totale le tre sanzioni inflitte dall'Agcom a Tim e a Wind Tre sulla base di segnalazioni legate al passaggio dalla tariffazione a 28 giorni a quella mensile.

Nell'ordinanza pubblicata sul sito dell'Agcom si contesta la violazione degli obblighi di trasparenza e diritto di recesso in merito alla modifica delle condizioni economiche delle offerte di telefonia mobile: sulla base delle risultanze Tim viene sanzionata in due delibere (rispettivamente da un milione e 464mila euro) mentre la multa nei confronti di Wind Tre ammonta a 870mila euro.

Le società hanno 60 giorni di tempo per presentare un ricorso al Tar del Lazio.

Codacons: "Rimborsi per i clienti"

"È evidente che le sanzioni non sono più sufficienti e servono punizioni davvero efficaci per mettere fine alle violazione in tema di fatturazioni mensili". Così il presidente del Codacons Carlo Rienzi che chiede all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di valutare la sospensione della licenza ad operare sul mercato italiano per quelle società telefoniche che continuano a non attenersi alle disposizioni sulle bollette a 28 giorni e a contrastare i rimborsi richiesti dai consumatori.