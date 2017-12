Bollette a 28 giorni: chi ha diritto al rimborso e come chiederlo

Le bollette a 28 giorni utilizzate da alcune compagnie telefoniche, tra cui Tim, Wind, Vodafone e Fasteweb, è stato uno dei temi che più hanno fatto discutere nell'ultimo periodo. Il 'trucco' della fatturazione a 28 giorni è servito a lucrare sui consumatori ignari, tanto da essere condannato dall'Agcom e dal Governo come pratica illegittima. Le compagnie sono state multate e l'inganno è terminato. Infatti, pagare una bolletta ogni 28 giorni significa averne 13 l'anno e non 12, una piccola differenza che però ha inciso, e non poco, sulle tasche delle famiglie italiane, per un rincaro che si aggira intorno all'8,6% in più all'anno

Chi ha diritto al rimborso

Per il periodo in cui gli utenti hanno pagato le fatture a 28 giorni è adesso possibile fare ricorso, chiedendo la restituzione dell'eccedenza pagata. Le compagnie telefoniche sono costrette a restituire ai consumatori le somme indebitamente percepite, con l'obbligo di pagare al consumatore interessato dalla illegittima fatturazione un indennizzo forfettario, non inferiore a 50 euro. Tale indennizzo verrà maggiorato di 1 euro per ogni giorno di fatturazione illegittima. Hanno diritto a fare ricorso tutti gli utenti che hanno pagato le bollette a 28 giorni.

Come chiedere il rimborso

Esistono due modalità per chiedere il rimborso delle somme in eccedenza pagate con le bollette a 28 giorni: