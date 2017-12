Bollette a 28 giorni: maxi multa a Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb

Bollette a 28 giorni, scatta la maxi multa. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso "di irrogare agli operatori, TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, la sanzione massima prevista dalla legge per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile". È quanto si legge in una nota diffusa ieri dalla stessa Agcom. Per gli operatori la multa dovrebbe essere dunque pari a 1,16 milioni di euro ciascuno.

Una decisione che comunque era nell’aria: già lo scorso marzo l’autorità aveva intimato gli operatori ad abolire questo tipo di fatturazione, responsabile secondo l’Agcom un rincaro stimato dell’8,6% dei prezzi e un rischio – questa la motivazione dell’Autorità – di una ridotta trasparenza tariffaria per gli utenti".

Bollette a 28 giorni abolite per legge

Sul caso delle bollette a 28 giorni è poi intervenuto il legislatore che con un emendamento al decreto legge fiscale ha stabilito l’obbligo di tornare alla fatturazione mensile.

Via libera anche al rimborso forfettario di 50 euro che dovrà essere pagato dalle società che non si adeguano entro 4 mesi ai loro clienti. Previsto il raddoppio delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni ad un minimo di 240.000 euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

La norma contiene un meccanismo di "indennizzo forfettario pari a euro 50 a favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità per adeguarsi in caso di violazione della fatturazione mensile.