Bollette a 28 giorni, l'idea di AgCom: rimborso sotto forma di sconti

Bollette a 28 giorni, nuova puntata della "telenovela". Un mese fa il Tar del Lazio ha deciso di sospendere il provvedimento dell'AgCom che imponeva alle compagnie di telecomunicazione di rimborsar agli utenti la differenza dei giorni risultante tra il sistema delle bollette a 28 giorni e quello mensile. Ora la stessa Agcom sembra aver trovato un modo per risolvere questo problema, imponendo uno sconto equivalente nella prima fattura utile, cioè quella di aprile.

Bollette a 28 giorni, la decisione dell'Agcom

Come spiega Luca Zorloni su Wired, si tratta di un espediente trovato dall'Autorità garante per le comunicazioni per aggirare la decisione del Tar seguita al ricorso presentato da Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb, "poiché senza una certezza delle somme da ripagare", le compagnie "avrebbero potuto mettere a repentaglio i bilanci". I provvedimenti dell'AgCom, uno per ogni operatore, sono stati pubblicati oggi.

Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb dovranno perciò differire “la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile o multipli del mese di un numero di giorni pari a quelli erosi".

Bollette a 28 giorni, i calcoli dell'AgCom per gli sconti

Nella delibera, AgCom ricorre ad esempi pratici per capire meglio queste condizioni. "Atteso che a partire dal 23 giugno 2017 gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile, una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo; invece, applicando il calcolo quadrisettimanale, il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione pari a 2 giorni". E così via anche per i mesi successivi, con un calcolo che "può essere effettuato con riferimento a ciascun ciclo di fatturazione e in base a tutte le date di decorrenza delle fatture successive a quella del 23 giugno 2017".

Quindi, scrive l'AgCom, "si ritiene di poter imporre alla Società di differire la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile o di multipli del mese di un numero di giorni pari a quelli erosi, calcolati in base al criterio sopra illustrato. E dunque, volendo ancora esemplificare, nel caso di una fattura emessa ad aprile con decorrenza dal 1° aprile al 30 aprile e in presenza di una erosione pari a 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio”. Perciò, riassume Zorloni, "la fattura, invece di partire dal primo aprile al 30 aprile, dovrà scattare dal 16 aprile e arrivare al 15 maggio. Niente bolletta per quei quindici giorni, perché, per via del sistema a 28 giorni, i clienti li hanno già pagati".