Bollette, occhio agli aumenti per il condizionatore: i trucchi per risparmiare

Con l'arrivo del caldo estivo i condizionatori diventano i principali amici di chi abita in zone afose e con temperature sopra la media. Difficile farne a meno soprattutto nelle grandi città, dove l'afa arriva in molte occasioni ai limiti del sopportabile. La necessità di rinfrescare gli ambienti nelle giornate più calde viene esaudita dai climatizzatori, che però rischiano di avere anche ripercussioni negative, soprattutto per quanto riguarda la bollette elettriche, che a causa di un maggiore utilizzo possono 'lievitare', diventando anche delle vere e proprie batoste. Ma allora, come si può risparmiare sulla bolletta senza rinunciare al fresco del condizionatore?

L'Enea, l'ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie e agisce sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo economico, ha pubblicato alcuni consigli che permettono di facilitare un uso efficiente dei condizionatori, ottimizzando il rinfrescamento degli ambienti e salvaguardando il comfort senza 'surriscaldare' le bollette.

Condizionatori, come risparmiare in bolletta

Seguendo delle semplici indicazioni sulla classe energetica, la posizione e la manutenzione degli apparecchi, è possibile ottenere benefici ambientali e risparmi fino al 7% sul totale della bolletta elettrica. Ecco alcuni consigli utili: