Bollette, ecco il bonus sociale: come avere lo sconto

Tra le agevolazioni previste dal decreto Rilancio per l'emergenza coronavirus ci sono anche gli sconti sulle bollette della luce per le piccole e medie imprese e gli esercizi commerciali come ristoranti, bar, artigiani, laboratori e professionisti. Lo sconto vale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e sarà applicato automaticamente, quindi chi ne ha il diritto lo ritroverà direttamente in bolletta: ne parlavamo qui. A parte quest'ultima misura introdotta dal governo per le piccole attività commerciali e produttive colpite in questi mesi dall'emergenza coronavirus, da diversi anni è possibile accedere al cosiddetto bonus sociale per ottenere una riduzione sulle tariffe delle bollette di luce, gas e acqua.

Il bonus in questione dura dodici mesi e ogni anno va rinnovato, per verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali. L'importo del bonus viene direttamente scontato un po' alla volta su ogni singola bolletta durante l'anno. L'Arera, a causa del perdurare dell'emergenza coronavirus, ha deciso di "allungare" la validità dei bonus sociali. Ma ecco tutti i dettagli.

Bollette, ecco il bonus sociale: i requisiti per avere lo sconto

Nello specifico, si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, per assicurare un risparmio sulla spesa per la luce, il gas e l'acqua alle famiglie con un reddito basso. L'agevolazione sul bonus elettricità è prevista anche per chi ha familiari con problemi fisici che li costringono ad utilizzare delle apparecchiature elettromedicali e, quindi, a consumare di più. Ci sono requisiti di reddito necessari per poter accedere allo sconto. Il bonus sociale per le bollette è previsto per situazioni di disagio economico - per famiglie con reddito Isee non superiore a 8.265 euro o per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico con Isee non superiore a 20mila euro - e per gravi condizioni di salute (disagio fisico dovuto a casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita). I titolari di reddito/pensione di cittadinanza possono avere il bonus luce e gas anche con soglia Isee superiore a 8.265 euro. Per il bonus acqua, invece, è necessario un Isee inferiore.

"Secondo le nostre indagini - spiega l'Unione nazionale dei consumatori - ogni anno vi accede un numero di famiglie di molto inferiore rispetto a quelli che ne avrebbero diritto". Come ottenerlo, dunque? La domanda per ricevere il bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli dedicati. Il bonus sociale sulle bollette ha una durata di dodici mesi e ogni anno va rinnovato, per verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali. Passati i dodici mesi, dunque, occorre presentare una richiesta di rinnovo: in prossimità della scadenza, il sistema invia un'apposita comunicazione per ricordare la data utile per il rinnovo a tutti i clienti che ricevono il bonus.

Quando la domanda è stata presentata, si può controllare la propria pratica online su questo indirizzo web, chiamando il numero verde 800.166.654 dello sportello per il consumatore di Energia e ambiente oppure rivolgendosi all'ente al quale è stata presentata la richiesta.