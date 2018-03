Bollette gas e luce, scatta il mercato libero: cosa cambia e come orientarsi

Bollette, ci sono importanti novità. Addio monopolio, si apre l’era del mercato libero per le forniture di gas ed elettricità. Fino a un anno fa sembrava che il passaggio definitivo al mercato libero (luce e gas) dovesse scattare nel 2018 (da gennaio o da luglio), ma poi ad aprile è diventato ufficiale l’ennesimo slittamento: ora dobbiamo segnare la data del luglio 2019. Ad oggi, la questione riguarda circa venti milioni di clienti domestici che non sono ancora passati al mercato libero (a fronte dei nove milioni che hanno già traslocato).

Mercato libero per gas ed elettricità: ecco cosa cambia

Cosa cambia per le bollette di luce e gas e come orientarsi tra i diversi operatori? Si prospetta un futuro pieno di insidie per gli utenti, chiamati ad informarsi il più possibile su tariffe, operatori e loro reputazione sul mercato. Liberalizzazione significa che il consumatore dovrà essere informato sul prezzo della materia energia, perché sarà su questo che si giocherà il mercato, come oggi accade sul prezzo della benzina dei diversi distributori quando attua una scelta, optando per un operatore piuttosto che per un altro.

La differenza consiste nel fatto che, mentre nel mercato tutelato periodicamente l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) propone un prezzo di riferimento a cui le aziende che vendono gas ed energia elettrica sono obbligate ad aderire (servizio di Maggior Tutela), nel mercato libero gli operatori possono applicare il prezzo che preferiscono.

Bollette luce e gas: come scegliere con il "Trova Offerte"

Nel mercato libero è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere, decidendo di cambiare qualora l’offerta non sia più confacente ai propri consumi. In linea di massima, il prezzo di riferimento del mercato tutelato è stato finora anche il più conveniente. Per scegliere e valutare al meglio il fornitore più adatto alle proprie esigenze resta attivo il servizio gratuito "Trova Offerte" dell’Autorità per l’energia, disponibile online (qui il link). Il servizio nasce proprio per aiutare i clienti domestici a trovare e confrontare diverse offerte di fornitura di elettricità e gas in relazione ai loro consumi. Basterà seguire nei differenti passaggi le semplici richieste sui propri consumi, per ottenere una classifica di differenti aziende con annessi costi.