Quanto sarà più cara la bolletta della luce nel 2018

Chi è in regola con la bolletta della luce non dovrà pagare anche la bolletta di chi in regola non è, anche se in parte dovrà farsi carico di spese non saldate da chi è moroso. Ma le prospettive non appaiono luminose.

Il Codacons stima che quest’anno una famiglia media pagherà 68 euro in più per la luce, cioè 535 euro contro i 467 del 2017.

La bolletta della luce e gli "oneri di sistema"

Il 20% circa dell’importo della bolletta è dovuto agli oneri di sistema, che insieme ai consumi e alla imposte determinano il totale da saldare e che raggruppano diverse spese relative al funzionamento del sistema elettrico ma anche al suo ammodernamento quali le spese per il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili; le spese per la messa in sicurezza del nucleare; le spese per il sostegno alla ricerca; le spese per la copertura del bonus elettrico.

Bollette della luce, chi paga?

Gli oneri di sistema non saldati ammontano a circa un miliardo, ma chi è in regola con le bollette sarà chiamato a coprire solo una parte di tale ammanco. La deliberazione n. 50/2018 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) prevede infatti di recuperare dagli utenti in regola la parte di oneri maturati dall’1 gennaio 2016 e non riscossi per la parte relativa a quanto già anticipato dai distributori di energia (che poi riversano tali somme sui venditori, i quali a loro volta li riversano sugli utenti finali) e non restituito loro dai venditori perché questi non li hanno incassati dagli utenti finali che non hanno saldato le proprie bollette.

Gli oneri di sistema aggiuntivi ammonteranno a circa 200 milioni ma si tratta per ora di stime ufficiose. A pagarli saranno famiglie e imprese affidabili, cioè coloro che non hanno mancato di saldare quanto dovuto direttamente da loro.

Dal blog Asso di denari di Carlo Sala