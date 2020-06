Bollette luce e gas, novità dal 1° luglio: ecco come cambiano le tariffe

Dal 1° luglio 2020 cambiano le tariffe di luce e gas. Se per la bolletta elettrica le notizie sono tutt'altro che positive, il costo del gas fa segnare un calo per la famiglia media in tutela. Nel dettaglio per la bolletta dell'elettricità ci sarà un rialzo del 3,3% legato ai costi per il funzionamento del sistema. Il costo del gas invece scenderà dal 1° luglio del 6,7%. Va tuttavia sottolineato che nel precedente trimestre, il prezzo di luce e gas aveva fatto segnare forti ribassi, rispettivamente del 18,3% e del 13,5%.

Bollette, perché dal 1° luglio sale il prezzo dell'energia

Arera spiega che l'aumento del prezzo dell'energia "è sostanzialmente legato ad un aumento dei costi per il funzionamento ed equilibrio del sistema" che "tendono ad aumentare nei periodi caratterizzati da bassi consumi in cui è necessaria una maggiore 'movimentazione' degli impianti nel mercato per il servizio di dispacciamento". In questo contesto, "le misure di contenimento dell'epidemia, riducendo la domanda elettrica, hanno contribuito ad aumentare il fabbisogno di risorse per il dispacciamento".

Restano invece inviariati gli oneri di sistema e le tariffe di rete "nonostante la riduzione del gettito dovuta al calo della domanda e l'incremento del peso degli incentivi per le fonti rinnovabili".

Quanto al gas "l'andamento è determinato da un forte calo della spesa per la materia prima" calato del 7% della famiglia tipo.

Bollette luce e gas, la spesa media: nell'ultimo anno le tariffe sono scese

Secondo Arera, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020, la spesa per l'energia elettrica sarà di circa 496 euro all'anno per la famiglia, con una variazione del -12,2% rispetto all'anno scorso per un risparmio di circa 69 euro/anno.

La spesa della famiglia tipo per la bolletta gas è stimata invece in 1.006 euro, con una variazione del -12,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In questo caso il risparmio sarà di circa 143 euro/anno.

Il Codacons: "Le tariffe crescono quando aumentano i consumi"

Al Codacons però non bastano le rassicurazioni fornite dall'autorità per l'energia. ''Se da un lato le tariffe del gas scendono del -6,7%, dall'altro quelle della luce aumentano del +3,3% proprio nel periodo estivo, ossia quando crescono i consumi elettrici degli italiani per condizionatori e impianti di climatizzazione, determinando un danno e un maggior esborso per le famiglie'' si legge in una nota dell'associazione dei consumatori.

Bollette, quanto pesano le tasse

''Con le nuove tariffe che scatteranno dal prossimo 1 luglio gli utenti si ritrovano inoltre a pagare su ogni bolletta del gas addirittura il 49,17% di tasse (imposte e oneri di sistema) e il 39,13% sull'elettricità, con una tassazione in forte crescita sul trimestre precedente. Questo significa che nel 2020, considerata la spesa media annua per l'energia, ogni famiglia pagherà 495 euro di tasse sul gas e 194 euro sulla luce'', prosegue il Codacons.

''Tutto ciò in un momento in cui milioni di nuclei, a causa della crisi legata al coronavirus, si ritrovano in grandi difficoltà economiche e fanno fatica a pagare le utenze domestiche - afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi-. Per tale motivo il Codacons ha presentato una istanza a Governo e Arera, affinché siano eliminati gli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas almeno per tutto il 2020, allo scopo di alleggerire la spesa energetica delle famiglie e sostenere i nuclei in difficoltà''.