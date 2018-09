Bollette luce e gas, le offerte a confronto: ecco come pagare di meno

Le bollette di luce e gas sono sempre più care? Risparmiare qualcosa sulla bolletta è possibile e spesso per pagare di meno basta scegliere il gestore e la tariffa più adatti alle proprie esigenze. Il nuovo ‘Portale Offerte’ dell’Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), è nato proprio con questo obiettivo: permettere agli utenti di confrontare e scegliere in modo semplice e chiaro le offerte di luce e gas. Il portale, gestito da Acquirente Unico, sostituisce il vecchio "Trova Offerte", attivo dal 2009, che è stato chiuso e non sarà più consultabile.

Bollette luce e gas, il nuovo servizio di Arera

Oltre alle offerte Placet (i contratti standard di facile confrontabilità), nel ‘Portale Offerte’ sono state inserite anche le proposte del mercato libero – spiega l’Arera in un comunicato - e con l'ultima tappa dello sviluppo, prevista entro la fine dell'anno, saranno progressivamente inserite le altre offerte esistenti sul mercato libero.

"Cittadini e imprese – si legge nella nota - possono quindi comparare oltre 2000 proposte tra elettricità e gas, scegliendo tra offerte a prezzo fisso e variabile di mercato". Con il nuovo portale sarà inoltre visibile "anche la spesa annuale personalizzata per la maggiore tutela elettrica e tutela gas".

Bollette luce e gas, come risparmiare

Ma come funziona il portale? In realtà non è tutto molto semplice e intuitivo. È sufficiente collegarsi alla pagina principale del sito e inserire una serie di informazioni che consentono al sistema di individuare il gestore che fa al caso nostro. Nel caso dell’energia elettrica ci verrà chiesto ad esempio quale livello di potenza desideriamo, che tipo di elettrodomestici abbiamo in casa e se preferiamo pagare un prezzo fisso o variabile.

Il sistema ci restituirà un elenco con tutte le offerte dei vari fornitori ordinate in base al prezzo. Sta poi all’utente fare le sue valutazioni tenendo in debita considerazione anche l’affidabilità del gestore che si va a scegliere.

Sul web ci sono comunque molti portali che aiutano a districarsi tra le varie offerte del mercato libero. Tra i tanti segnaliamo il servizio di Altroconsumo che oltre a confrontare le offerte di luce e gas aiuta gli utenti a "ottimizzare l’impiego delle risorse energetiche" risparmiando qualcosa sulla bolletta.

(Screenshot dal portale dell'Arera)