Bollette luce e gas, tutti i modi per risparmiare

Si può risparmiare sulle bollette di luce e gas? Stare attenti ai propri consumi è sicuramente un buon inizio, ma esistono altre regole e tutele che possono avvantaggiare i consumatori. Per prima cosa bisogna verificare le tariffe applicate; considerando che da luglio 2019, sarà obbligatorio il passaggio al mercato libero, sarà possibile valutare se rimanere con il proprio gestore, cambiare contratto o direttamente fornitore. I consumatori possono usufruire di Tutela Simile 2018 un'offerta che permette al consumatore di sperimentare le nuove regole del mercato libero dell'energia. Il passaggio si può effettuare fino al 30 giugno 2018, può durare un massimo di 12 mesi e prevede un bonus una tantum sulla prima bolletta.

Per i consumatori con un limite Isee di 8.107,5 euro è possibile risparmiare sulle bollette di luce e gas tramite uno sconto annuo di circa il 30%, che viene scalato direttamente dall'importo della bolletta in base ai requisiti. La domanda può essere fatta al Caf o direttamente al Comune dalle famiglie in disagio economico e fisico e dalle famiglie numerose (per quest’ultime l'Isee massimo è di 20.000 euro con più di 3 figli a carico). Poi esistono i cosiddetti Bonus luce e Bonus gas, che possono essere richiesti direttamente attraverso il sito dell'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Inoltre, secondo le nuove regole a tutela dei consumatori, sono previste sanzioni per i fornitori e rimborsi per i clienti in caso di fatturazione ritardata e bollette gas e luce con anomalie e consumi stimati. Un altro modo per risparmiare consiste nel migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, usufruendo del cosiddetto Bonus ristrutturazioni, per cui sono previste detrazioni Irpef fino al 75%.