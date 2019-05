Bollette gas e luce, tra costi nascosti e tasse le italiane tra le più care d'Europa

Tante volte abbiamo parlato di caro bollette, ora è lo stesso Eurostat a certificarlo: il costo di luce e gas è tra i più cari d'Europa e gli italiani lo hanno imparato a proprie spese.

A spiegare il caso tutto italiano è lo stesso amministratore delegato di Enel, Francesco Starace che nei giorni scorsi aveva accusato il metodo di depositare in bolletta "tutte cose che hanno nulla o quasi nulla a che fare con l'energia". Il manager non punta il dito solo contro il canone Tv ma chiede di dare chiarezza ai consumatori: "Il punto non è solo quanto costa, ma che spreco c'è dietro a ogni bolletta".

Bollette, gli oneri di sistema

I costi nascosti delle bollette vengono denunciati da anni dalle associazioni dei consumatori e finiscono sotto la dicitura dei cosiddetti "oneri di sistema" su cui, finora, nessun governo è intervenuto. A molti non farà piacere sapere che con le bollette infatti vengono pagati dai consumatori: i costi dello smantellamento dei siti nucleari; gli incentivi alle rinnovabili; le agevolazioni alle Ferrovie; l’efficienza energetica; il finanziamento alla ricerca; il bonus famiglie.

Oggi abbiamo illustrato al Senato della Repubblica lo studio su”Bolletta elettrica e Oneri Generali Sistema con importanti interlocutori. È solo l’inizio. Lo studio è ovviamente sui Siti ed è disponibile a tutti pic.twitter.com/9XdEBHxzX9 — Rosario Trefiletti (@3filetti) 20 maggio 2019

Finita qui? No, ovviamente. Il cosiddetto carico da novanta arriva dalle tasse con iva e accise che pesano il 40% del totale delle bollette. A conti fatti immaginando di spendere 100 euro al mese, 40 euro sarebbero addebitati anche qualora si tenessero le luci sempre spente.

Per il Fisco le bollette della luce sono diventate un ottimo strumento per recuperare fondi che altrimenti sarebbero stati evasi, come mostra l'esempio del Canone Rai in bolletta, e circolano voci sull’eventuale immissione nel conto anche della tassa sui rifiuti solidi e urbani. Insomma altro che semplificazione.

Bollette, il "peso" delle tasse

Anche per questo finiamo per pagare bollette tra le più care d’Europa e nel giro di un anno sono cresciute dell'8,8% per il gas e del 3,9% per l'elettricità.

Secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Eurostat sui costi di gas e luce a carico delle famiglie nel secondo semestre del 2018, per ogni 100 Kwh di energia il costo medio per gli italiani è di 31,1 euro.

Sull'elettricità le tasse pensano per il 34%, più o meno la stessa quota a carico delle bollette per il gas, ma guardando il panorama europeo sono percentuali "fuori media".

A pagare bollette del gas più care rispetto agli italiani sono solo le famiglie svedesi (12,2 euro). I francesi pagano 7,6 euro ogni 100 Kwh, i tedeschi si fermano a 6,1 euro (in leggera flessione rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda l'elettricità, la media Ue è leggermente più bassa del prezzo medio in Italia (21,1 euro). Ma c'è chi sta peggio: in Danimarca si paga 31,2 euro a famiglia, in Germania 30, in Spagna 24,8. Decisamente meno care le bollette per la luce in Francia (18 euro) e in Bulgaria, la meno cara in assoluto con appena 10,1 euro ogni 100 Kwh.