Non solo il reddito, tariffe di 'cittadinanza' per luce e gas

Bollette di luce e gas a tariffe agevolate? Come avevamo anticipato a inizio Gennaio nel "decretone" che ha istituito il reddito di cittadinanza sono stati confermati i bonus sulle bollette di luce e gas.

Come spiega il dossier del Parlamento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

Il bonus elettrico consistente in uno sconto sulla bolletta. In particolare, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è rideterminato dall’Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, al lordo delle imposte, dell’ordine del 30%.

8.107,5 euro il tetto ISEE per avere accesso alle agevolazioni. ISEE non superiore a 20.000 euro il requisito di accesso per le famiglie numerose.

Attenzione però: come ricordano i tecnici del Parlamento il bonus elettrico e il bonus gas - a favore dei clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute - sono legati ad un decreto del ministero dello sviluppo economico che dovrà aggiornare la disciplina di erogazione dei benefici.

Bonus luce e gas, cosa potrebbe cambiare

L’estensione del bonus luce e gas è rivolto esplicitamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza, dunque non basterà avere un ISEE inferiore ai 9.360 euro.