Bollette, scendono luce e gas ma aumentano le tasse

Scendono le tariffe per gas e luce, ma a fare da contrappeso per le tasche degli italiani arriva il rincaro delle tasse. La denuncia arriva dal Codacons, che ha commentato le variazioni delle tariffe annunciate oggi dall’Autorità per l’energia per il secondo trimestre del 2018: dal primo aprile -8% sulla bolletta elettrica e -5,7% su quella del gas.

Le riduzioni sono “determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all’ingrosso, dopo gli andamenti congiunturali dello scorso trimestre, influenzate anche dalla prevista stagionalità dei consumi di elettricità e gas”. Il calo dell’elettricità, spiega l’authority, “è sostanzialmente legato all’andamento dei prezzi all’ingrosso, stimati in riduzione per il secondo trimestre 2018 (circa -14% il prezzo unico nazionale rispetto alla media del primo trimestre 2018)”. Per il gas “ugualmente la prossima stagione primaverile, con consumi e quotazioni in riduzione a livello europeo, implica il calo dei prezzi anche nei mercati all’ingrosso italiani”.

La denuncia del Codacons

“Mentre da un lato scende il prezzo dell’energia, dall’altro aumenta la pressione fiscale sulle bollette degli italiani – denuncia il Presidente Carlo Rienzi – Per l’elettricità, infatti, a partire dall’1 aprile 2018 la tassazione raggiunge il 35,78% di ogni singola bolletta, con gli oneri di sistema che volano al 22,44%. Va ancora peggio per il gas, per il quale gli italiani pagano il 42,5% di imposte e oneri su ogni singola bolletta”.