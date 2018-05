I costi "nascosti" della telefonia: dieci servizi a pagamento che fanno lievitare la bolletta

Spesso si tratta di cifre irrisorie che però - se sommate - possono far lievitare non di poco il costo della bolletta telefonica. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori - che ha denunciato queste pratiche all’Antitrust - sono dieci i "costi nascosti" che possono comportare un aumento della spesa per la bolletta telefonica.

Soprattutto se l’utente non è abbastanza o per nulla informato sul costo di alcuni servizi di cui talvolta ignora perfino l’esistenza. "Negli ultimi mesi, complice il ‘pasticcio’ della fatturazione a 28 giorni, il numero di segnalazioni è persino triplicato!”, scrive l’associazione dei consumatori che accusa apertamente Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb all’Autorità Antitrust di “addebitare in modo non trasparente alcuni costi dei servizi".

Ma di cosa stiamo parlando nello specifico? Tanto per cominciare ci sono servizi che avvisano l’utente nei casi in cui non è stato possibile contattarlo ("Chiamami", "ti ho cercato" e via dicendo). Il costo? "Vodafone richiederebbe € 0,12 al giorno (ma solo quando utilizzato), Wind € 0,19 a settimana, Tre € 1,50 euro al mese e Tim € 1,90 al bimestre".

Quanto costa ascoltare i messaggi in segreteria

E ancora: anche l’ascolto dei messaggi in segreteria secondo l’associazione "non è comunicato adeguatamente ai consumatori". Si va dagli 0,20 centesimi a chiamata chiesti da Tre, all’euro e cinquanta al giorno chiesto da Vodafone (solo in caso di utilizzo). Per quando riguarda Tim la tariffa dipende invece dal piano tariffario.

Il costo per conoscere il credito residuo

E poi c’è il pagamento della chiamata per conoscere il credito residuo per il quale Vodafone prevede un costo pari a € 0,40 per ogni telefonata al numero 414.

Occhio all’antivirus

Vodafone avrebbe peraltro introdotto un servizio antivirus denominato Rete sicura:il servizio è gratis per i primi 3 rinnovi, poi costa € 1 ogni 4 settimane. Purtroppo, scrive l’associazione de consumatori, "si rileva che molti utenti hanno lamentato di aver appreso che il rinnovo del servizio fosse a pagamento solo dopo aver ricevuto l’addebito del costo".

"Molti consumatori - scrive l'avvocato Massimilano Dona, presidente dell'Unc - sono indignati per gli importi addebitati per la chiamata necessaria a conoscere il credito residuo o per aver utilizzato il cellulare come hotspot: se al danno si aggiunge la beffa di pagare senza saperlo si capisce bene perché l’indignazione diventa rabbia nei confronti di quegli stessi operatori che vantano negli spot la loro serietà nei confronti del cliente".