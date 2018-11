In bolletta telefonica servizi mai richiesti: al consumatore spettano rimborsi e indennizzi

Avete controllato le voci della bolletta? Ricordate il piano telefonico che avevato concordato? Occhi ai dettagli perché a volte le voci e ancor più "i conti" non tornano.

Un consumatore reatino aveva sottoscritto, presso un centro H3g (Tre), un piano telefonico con pagamento bimestrale per 80 euro complessivi. Consultando la prima fattura ricevuta, però, aveva notato dei costi aggiuntivi per un totale di 48,33 euro. Spese per servizi mai richiesti né accettati.

Stupito e amareggiato, il consumatore aveva contattato la compagnia telefonica, la quale si era limitata a ribadire che i servizi attivati dovevano essere disdetti entro e non oltre sette giorni dalla ricezione dell'SMS di attivazione.

Così, dopo aver cercato inutilmente di chiarire la vicenda con la compagnia telefonica, si è rivolto a Confconsumatori e ora non solo avrà il rimborso delle spese sostenute, ma anche un indennizzo esemplare di 1420 euro.

Il Giudice di Pace di Rieti ha infatti riconosciuto, nei confronti del Consumatore, l'ingiusta attivazione di servizi, che lo stesso non aveva richiesto, condannando così la H3G S.p.a. alla restituzone dei costi indebitamente applicate, al pagamento di un indennizzo per servizi non richiesti nonché al risarcimento del danno non patrimoniale.

La Compagnia è stata condannata a restituire 95,76 euro di somme pagate (oltre le spese legali), più ulteriori 120 euro a titolo di indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti, 500 euro a titolo di danno non patrimoniale e 800 euro a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami e per la mancata partecipazione al tentativo di conciliazione.

"È importante ricordare a tutti i consumatori – afferma l'avvocata Francesca Tilli, legale della Confconsumatori Rieti – che esistono precisi obblighi a carico delle compagnie telefoniche che sono direttamente responsabili in forza del principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come previsto dall’art. 1175 e 1375 c.c. In particolare, la compagnia ha l’obbligo di informare tempestivamente l’utente di anomalie nei consumi ed eventualmente di procedere alla sospensione cautelativa del servizio.