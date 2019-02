Bollette luce e gas, i trucchi per risparmiare senza rinunciare ai comfort

Le bollette di luce e gas, si sa, soprattutto nel periodo invernale, tendono a lievitare notevolmente a causa dei maggiori consumi, che inevitabilmente si traducono in una maggiore spesa da parte delle famiglie. Una voce nella lista delle 'uscite' che spesso mette in difficoltà i cittadini che fanno fatica a pagare le bollette a fine mese. Ma allora cosa bisogna fare? Rinunciare al calore e agli altri benefit oppure pagare cifre esorbitanti? Nessuna delle due cose. Infatti, grazie al risparmio energetico e ad altri accorgimenti è possibile risparmiare qualcosa in bolletta senza dover per forza rinunciare al comfort. Il 18 febbraio è stata la Giornata internazionale del Risparmio energetico, un evento che ha ricordato ancora una volta quanto sia importante sfruttare nel miglior modo possibile le risorse che abbiamo a disposizione, senza dimenticare l'impatto che queste hanno sul pianeta.

Bollette luce, i consigli per risparmiare

Quindi, per spendere meno nella bolletta, non bisogna per forza consumare meno elettricità, basta sfruttare al meglio le possibilità che la tecnologia ci offre e stare attenti alle nostre abitudini. Un comportamento che si può tradurre sia in un risparmio economico, sia in un vantaggio per l'ambiente e per la salute comune. Ma quindi come fare per risparmiare sul costo delle bollette? Adiconsum ha realizzato due infografiche con i principali consigli per spendere meno senza rinunciare a nulla. Ecco cosa puoi fare:

Scegli elettrodomestici ad alto risparmio energetico (A+, A++).

Spegni sempre i dispositivi in standby.

Spegni le luci quando non sono necessarie.

Evita di utilizzare troppo condizionatori e climatizzatori.

Disattiva il Wi-fi, bluetooth e Gps del cellulare quando non li usi (consumano molta energia).

Nella maggior parte dei casi, gli sprechi energetici sono dovuti proprio a delle dimenticanze: luci lasciate accese, frigoriferi lasciati con lo sportello aperto, lavatrici utilizzate per pochi panni alla volta.

Bollette gas, i consigli per risparmiare

Ma non esiste solo la bolletta della luce. Infatti nel periodo invernale risparmiare vuol dire anche evitare di disperdere calore, uno dei principali fattori che contribuiscono a far lievitare i consumi e le bollette del gas. Ecco i 'trucchi' per evitare questo fenomeno: