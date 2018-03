Il bollo auto sarà davvero abolito?

Quanto costerebbe allo Stato abolire il bollo auto? E’ davvero realizzabile una proposta del genere? E cosa dobbiamo aspettarci in caso di vittoria del centrodestra? Com’è noto quello di abolire il bollo auto è un vecchio pallino di Silvio Berlusconi. L’ex premier lo ha ripetuto anche di recente, sia in tv che nei suoi show in giro per la penisola: la sua proposta è quella di eliminare l’odiato bollo solo sulla prima auto. Non è chiaro quanto potrebbe costare una simile proposta.

Si stima però che le entrate del bollo fruttino all’erario circa 6 miliardi di euro, ma gli incassi sono girati per lo più alle Regioni per finanziare servizi, infrastrutture, welfare e trasporti. Anche limitandosi alla prima auto, si tratta comunque di molti soldi che lo Stato dovrebbe impegnarsi a coprire. In caso contrario il rischio è quello di cancellare sì il bollo, ma di vedere aumentate altre imposte locali, come ad esempio l’addizionale Regionale Irpef. Insomma, il solito gioco delle tre carte.

In linea di massima comunque trovare i soldi per l’eliminazione del bollo (almeno sulla prima auto) non è per nulla impossibile. Nel programma di centrodestra sono contemplate misure ben più onerose per le casse dello Stato, tra cui Flat tax (che si stima possa costare una 50ina di miliardi), abolizione della Legge Fornero (dagli 11 ai 15), l’aumento delle pensioni minime (dai 12 ai 20) e il reddito di dignità, solo per citare le principali. Il problema sta tutto qui: nel complesso il programma di Berlusconi, Salvini e Meloni, costa (secondo stime prudenti) circa 170 miliardi di euro. E trovare le coperture non sarà facile. Ammesso che la coalizione di centrodestra riesca ad arrivare a Palazzo Chigi, è difficile che la priorità venga data all’abolizione del bollo auto. Si tratta dunque di una promessa destinata probabilmente a rimanere lettera morta. In ogni caso, mai dire mai.