Bollo auto e domiciliazione bancaria, lo sconto non è per tutti

Uno sconto del 10% sul bollo auto a patto di pagare l’imposta tramite domiciliazione bancaria. A godere di questa possibilità, almeno per ora, sono solo gli automobilisti residenti nella Regione Lombardia dove la misura è attiva già da tempo. Le altre regioni purtroppo non sembrano aver seguito l’esempio, anche se più volte si è discusso della possibilità di esportare questo principio anche nel resto d’Italia. Per ora il governo gialloverde non sembra però intenzionato a intervenire sulla tassa di possesso di auto e moto.

Ma come funziona lo sconto previsto dalla Regione Lombardia? In sostanza basta autorizzare la Regione ad addebitare sul proprio conto corrente l’importo del bollo. Per far ciò "occorre far pervenire a Regione Lombardia, per ciascun veicolo, il mandato di autorizzazione all’addebito", il mandato SEPA Direct Debit Core, tramite tre differenti modalità che vengono diffusamente illustrate sul sito della Regione.

La commissione applicata per l'addebito è molto bassa (pari a 1 euro) e non si deve presentare il mandato anche al proprio istituto di credito. Per avere un riscontro dell’avvenuto pagamento sarà sufficiente controllare il proprio estratto conto bancario/postale che ha anche valore di ricevuta. La domiciliazione bancaria può essere inoltre revocata in qualsiasi momento. In questo modo il contribuente avrà diritto ad una detrazione del 10% sull’importo del bollo auto per ciascun periodo d’imposta. Non è molto, ma risparmiare qualcosa male non fa.