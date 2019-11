La Regione che taglia il bollo a chi acquista un'auto Euro 6

Esenzione dal pagamento del bollo auto per tutti i possessori di un veicolo Euro 0, 1 e 2 che acquisteranno un’auto Euro 6 sotto i 100 kW. È questa una delle misure che la giunta Regionale del Piemonte ha inserito nella legge di bilancio 2020. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio del consiglio regionale per essere approvato. Solo allora gli automobilisti piemontesi potranno festeggiare.

È bene precisare però che l’esenzione dal pagamento del bollo non sarà infinita, ma valida "solo" per tre anni. Secondo il governatore Alberto Cirio, con la misura serve anche ad "incentivare dal punto di vista ambientale il rinnovo del parco auto circolante, che in Piemonte è più alto della media nazionale. L’auto non è un bene di lusso, è come la prima casa, serve per vivere e lavorare. Vogliamo fare del Piemonte la prima Regione in cui non si paga il bollo, ma siamo seri e andiamo per gradi".

Bollo auto, sgravi fiscali a chi compra un'auto Euro 6

In Piemonte sono circa 223.000 i veicoli in classe Euro 0, 58.000 gli Euro 1 e 237.000 gli Euro 2, ovvero il 18% del totale dei veicoli circolanti. La platea potenziale dei "beneficiari" è dunque di circa mezzo milione di persone. Dal bollo auto Piemonte incassa circa 450 milioni di euro l’anno. Ogni automobilista paga in media 165 euro.

La sentenza della Cassazione

Va tuttavia precisato che l’esenzione - qualora venisse approvata - riguarderà solo gli automobilisti residenti in Piemonte. La Regione ha infatti deciso di agire autonomamente senza aspettare l’intervento del legislatore statale. Lo scorso maggio con la sentenza n. 122 la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che le Regioni libere di introdurre esenzioni e agevolazioni fiscali sulla tassa automobilistica.