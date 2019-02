Bollo auto col veicolo "fermo": cosa succede col pagamento

Il bollo auto si paga anche per i veicoli soggetti a fermo amministrativo o fermo fiscale? Una domanda che in molti si pongono e che ha trovato risposta (o più che altro conferma) nell'ordinanza n° 19/2019 della Corte Costituzionale: il fermo fiscale non esonera il proprietario del veicolo dal pagamento dell'imposta automobilistica, cosa che invece avviene se la macchina in questione è soggetta a fermo amministrativo.

Bollo auto, la differenza tra fermo amministrativo e fiscale

L'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma 37, del D.L. n. 953/1982 riguarda solo il fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria a titolo di sanzione accessoria alla violazione del codice della strada. Il motivo? Il bollo auto è un tributo correlato alla proprietà del veicolo e non alla circolazione, per questo motivo soltanto il fermo fiscale esonera il contribuente dal pagamento della tassa. Cosa che non avviene invece per il fermo amministrativo.

La conferma è arrivata in occasione di un giudizio promosso contro la Regione Campania, riguardante l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica, relativo all'anno 2013. Il proprietario della vettura, che in quel momento era gravata da un fermo amministrativo, riteneva di non dover pagare la tassa relativa a quel periodo. Una convinzione poi smentita dai giudici.

Come riporta il sito StudioCataldi.it, ''la Legge Regionale n. 5/2013, norma ratione temporis applicabile, escludeva che il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 602/1973, rientrasse tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica''.

Eppure per la Consulta non esiste il contrasto tra la legge regionale e gli articoli della Costitituzione n° 117 e 119, motivo per cui la Corte ha ribadito la differenza tra fermo amministrativo e fiscale: soltanto il primo dà diritto all'esenzione dal pagamento del bollo, mentre nel secondo caso il proprietario della vettura è obbligato a pagare l'imposta.