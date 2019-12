Bollo auto e sistema PagoPa, cosa cambia: tutto quello che c'è da sapere

Novità importante sul bollo auto, la tassa di possesso che si paga a prescindere dall'effettivo utilizzo del veicolo. Dal primo gennaio 2020 diventa obbligatorio pagare il bollo auto con il sistema PagoPa, una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, tramite i cosiddetti "Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)" aderenti. Come funziona? Con il sistema PagoPa (qui il link al sito) è possibile effettuare pagamenti sia sul sito o sull’App della singola Pubblica Amministrazione o degli enti creditori, sia presso banche, uffici postali o sportelli ATM abilitati, nonché presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Bollo auto e sistema PagoPa, cosa cambia nel 2020

È inoltre possibile utilizzare l'home banking della propria banca (dove ci sono i loghi CBILL o pagoPA). Anche nelle agenzie di pratiche auto è possibile pagare il bollo auto sulla piattaforma PagoPa: è sufficiente fornire la targa e l’agenzia di pratiche auto si interfaccerà con il sistema grazie ai software di PagoPa. Quanto costano le commissioni? Luca Andreoli, amministratore delegato di Sermetra Holding, assicura che sono sullo stesso ordine di grandezza delle altre istituzioni presso le quali è possibile effettuare i pagamenti: "Normalmente - ha spiegato - sono tariffe che stanno tra l’euro e i due euro e cinquanta, si arriva raramente a superare i tre euro".

Si tratta di una novità introdotta nel decreto fiscale con un emendamento presentato da tre deputati della Lega, tra cui l'ex viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'emendamento ha ottenuto il via libera dalla Commissione Finanze della Camera e ha un duplice obiettivo: recuperare gettito contrastando l'evasione del tributo e semplificare le modalità di pagamento.

Qui sotto, una tabella che mostra i costi delle commissioni per il pagamento dei tributi prima e dopo l'introduzione del nuovo sistema.

*Canali di pagamento* *Commissioni prima di pagoPA* *con pagoPA* *Note* Home Banking/CBILL Variabili in base al rapporto Banca-Cliente e in base alla Banca scelta Variabili, a partire da zero, in base al rapporto Banca-Cliente Agenzie Bancarie e ATM [1] A partire da 2 Euro e dipendenti dalla Banca. Non disponibile in tutti gli Istituti A partire da 1,30 Euro dipendenti dalla Banca scelta. Servizio disponibile presso tutti i PSP aderenti a pagoPA. Sito della PA/Comune Non sempre il servizio era disponibile. Quando disponibile le commissioni erano imposte dalla Banca Tesoriera scelta dalla PA e assorbite dalla PA Il cittadino paga in base al PSP e allo strumento che sceglie (Conto corrente, carta di credito, altro). In alcuni casi commissioni pari a 0 quando si paga con addebito in conto (es. Banca Intesa, Banco di Napoli, CR Veneto, altre). Sulla carta di credito grazie alla tecnologia di pagoPA i costi di commissione sono ottimizzati POSTE tramite bollettino postale [1] 1,10 - 1,50 Euro 1,10 - 1,50 Euro Da notare che, a fronte della medesima commissione, con pagoPA il tributo potrebbe costare meno perché la PA ha minori costi di gestione dell’incasso Sisal [1] 2 Euro 2 Euro Lottomatica [1] 2 Euro 2 Euro Banca 5 (ITB) [1] 2 Euro 1,70 Euro (in promozione fino a data da definirsi) PayPAL Non sempre disponibile In base al tipo di carta o al tipo di conto. Condizioni di favore per pagoPA GDO (Supermercati) [1] In base alla catena In base alla catena F24 Gratuito per il cittadino se usa l’Home Banking (le commissioni vengono assorbite dallo stato). Commissioni variabili se pagato a sportello bancario ND Pagamento presso sportelli fisici della PA Contante o carta di credito. La commissione dipende dall’accordo di tesoreria e viene assorbito dalla PA A breve disponibili attraverso POS fisici integrati con pagamento tramite carta di credito