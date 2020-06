Bollo auto, cambia tutto: quando va pagata la tassa

Bollo auto, ci sono importanti novità: le scadenze di pagamento della tassa automobilistica sono state modificate e prorogate in alcune regioni a causa dell'emergenza coronavirus. Ed è una buona notizia, un piccolo aiuto per le tasche degli italiani, anche perché nel mese di giugno le imprese e le famiglie dovranno fare i conti con una notevole stangata tributaria: un salasso da 29 miliardi di euro in tasse.

Il bollo auto, come sappiamo, è la tassa legata al possesso di un'autovettura regolarmente iscritta al Pra (Pubblico registro automobilistico) che deve essere corrisposta ogni anno, a prescindere dall’utilizzo o meno del proprio veicolo. In genere, la scadenza del bollo auto è fissata entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione della vettura. Ma l'emergenza Covid-19 ha fatto "slittare" i termini di pagamento relativi a diverse scadenze, bollo auto compreso. Sono stati prolungati anche i tempi per il rinnovo ed esami patente e delle revisioni obbligatorie nel 2020.

Bollo auto, quando va pagata la tassa: le nuove date nelle regioni

Cosa cambia, dunque? Poiché il bollo auto è una tassa regionale, la situazione sul rinvio della scadenza del pagamento è abbastanza frammentata. Ogni singola regione, infatti, ha preso decisioni differenti. Il consiglio per tutti è di controllare con attenzione le regole stabilite dalla propria regione , proprio perché la situazione cambia a seconda del territorio di appartenenza.

Qui sotto, l'elenco delle regioni che hanno già stabilito di far slittare i termini di pagamento del bollo auto, con una proroga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.