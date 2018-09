Bollo auto, un paio di cose che non tutti sanno

Il bollo auto può essere pagato a rate? Forse in pochi lo sanno, ma in rari casi la risposta a questa domanda può essere positiva. Se è vero che in linea di massima il bollo auto è una tassa che va pagata per intero in un’unica soluzione, in caso di prima immatricolazione alcune regioni permettono di rateizzare l’importo.

Come spiega la Legge per Tutti, ad esempio, “chi deve immatricolare l’auto a maggio potrà pagare solo le mensilità rimaste fino alla fine dell’anno, senza i mesi da gennaio ad aprile ovviamente”-

Dal momento che il bollo è una tassa regionale, la possibilità di rateizzare il pagamento può variare a seconda della regione di residenza. Per sapere se anche nella propria regione è consentita la rateizzazione del bollo bisogna innanzitutto rivolgersi all'Ufficio Tributi regionale e richiedere informazioni in tal senso o presso un’agenzia dell’Aci.

È inoltre possibile chiedere la rateizzazione dei debiti tributati anche in relazione al bollo auto. La Regione Piemonte, per fare un esempio, permette di pagare l’importo a rate nei seguenti casi.

1 - è stato emesso un avviso di accertamento;

2 - il totale da pagare riportato nell’avviso di accertamento è di almeno 120 euro;

3 - il contribuente è in regola con il pagamento degli importi compresi in piani di rateizzazione precedentemente accordati.

Insomma se si è in difficoltà economiche è meglio cercare di trovare una soluzione per versare quanto dovuto prima di incorrere in sanzioni. Ricordiamo infine che se nel corso del triennio successivo al mancato pagamento il Fisco non avanza alcuna richiesta al contribuente, il bollo cade in prescrizione e il proprietario dell'automobile non è più tenuto a pagare la tassa.