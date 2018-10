Bollo auto, occhio ai rimborsi

Il bollo auto può essere rimborsato? Anche se non tutti sono al corrente di questa possibilità, in alcuni casi questa domanda può avere risposta affermativa. Non sempre dunque il Fisco ci è nemico, a patto di conoscere bene le normative evitando così di lasciare nelle casse delle regioni soldi che ci spettano di diritto. Vediamo allora in quali circostanze è possibile chiedere la restituzione di quanto versato per la tassa di possesso del proprio autoveicolo o motoveicolo.

Come spiega l’Aci, il rimborso del bollo può essere concesso in tre casi: 1) se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza); 2) se abbiamo pagato più del dovuto (pagamento in eccesso); 3) se il pagamento è stato effettuato nonostante non fosse necessario, ad esempio a seguito di furto, vendita o rottamazione del veicolo in data antecedente all'inizio del periodo tributario. Se dunque abbiamo rottamato o venduto la nostra auto prima della scadenza del bollo, ma abbiamo già pagato l’imposta per l’anno successivo, possiamo chiederne il rimborso.

È bene comunque specificare che il bollo è una tassa regionale, dunque le regole possono variare in base al luogo di residenza. Per chiarire eventuali dubbi vi consigliamo pertanto di rivolgervi all'Ufficio Tributi regionale o presso una delle tante agenzia dell’Aci sparse sul territorio.

Il rimborso parziale del bollo auto

Com’è noto il bollo auto è una tassa che va pagata in un’unica soluzione per l’anno a cui si riferisce e non può essere frazionata. In linea di massima non è dunque possibile ottenere la restituzione di quanto dovuto se, ad esempio, abbiamo rottamato l’auto a marzo e pagato il bollo fino a giugno.

Ma ci sono alcune eccezioni. La Regione Abruzzo ad esempio stabilisce che il rimborso parziale può essere chiesto se si perde il possesso del veicolo per furto o per demolizione anche per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, "purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento". In caso di vendita del veicolo dunque non è previsto il rimborso.

Anche la Lombardia in caso di furto, demolizione o esportazione definitiva del veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita all'estero. L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento.

Tra le regioni che concedono il rimborso parziale della tassa figurano anche Basilicata, Emilia Romagna e Calabria, ma come sempre vi controllare bene la normativa vigente nella vostra regione di residenza o chiedere a chi di dovere.

Ricordiamo inoltre che quasi sempre il bollo auto non può essere rimborsato se la somma è inferiore ad una certa soglia (che ad esempio in Lombardia è pari 15 euro, ma può variare).

I termini per chiedere il rimborso del bollo

Il contribuente che intende riavere i soldi indietro deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge.

Come chiedere la restituzione del pagamento non dovuto

La domanda per la restituzione del bollo auto non dovuto va presentata tramite l’apposito modulo fornito dalle regioni. Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario). Al modulo andrà poi allegata una documentazione specifica che varia a seconda del motivo per cui si presenta la domanda.