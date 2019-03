Bollo auto, la stangata è servita (ma ci sono diversi modi per risparmiare)

Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani. La tassa di possesso sull'auto - che grava sugli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati in Italia, il cui versamento è a favore delle regioni italiane di residenza - ha visto crescere negli ultimi cinque anni il suo costo in maniera esponenziale. Secondo una ricerca Uecoop (l'Unione europea delle cooperative), il costo del bollo auto è infatti aumentato del 19,8%. Lo studio, calcolato sui dati Istat in relazione ai consumi degli italiani, stima che dal 2013 al 2017 la media nazionale è salita di 171,6 milioni l’anno. Solo nel 2017 in Italia il pagamento del bollo è costato in totale 5,2 miliardi di euro. I rincari non risparmiano neppure le imprese che hanno visto aumentare la tassa sui veicoli sui veicoli del +11,3%.

Bollo auto 2019, i "modi" per risparmiare sulla tassa

Insomma, gli italiani spendono sempre di più per l'auto. Al costo del bollo si aggiungono infatti le spese per i carburanti (l'Italia è tra i cinque Paesi al mondo dove la benzina è più cara) e per le assicurazioni. Ci chiediamo: è possibile risparmiare sul bollo auto? Sì, perché ci sono alcune categorie di veicoli esentati dal pagamento della tassa. Vediamo insieme quali, anche se a dire la verità le esenzioni e le agevolazioni sul bollo auto non sono tantissime.

A parte le auto storiche (trovate qui tutti i dettagli in merito), ad essere esentati dal bollo auto sono i possessori di auto per disabili, portatori di handicap (nello specifico: veicoli intestati a persone disabili o ai familiari che hanno eventualmente a carico un disabile, per effetto delle agevolazioni connesse alla legge 104 sui portatori di handicap. In questo caso i documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo). Una riduzione del bollo auto viene riconosciuta alle auto alimentate a Gpl e metano o ibride.

Il bollo auto, però, è una tassa regionale e ogni regione ha istituito una modalità propria per incentivare la diffusione di veicoli alimentati con sistemi alternativi. In alcuni casi (rari per la verità) chi possiede un'auto a metano o gpl può chiedere l'esenzione del bollo da 3 a 5 anni, ma come detto si tratta di eccezioni. Va molto meglio, invece, a chi possiede un'auto elettrica: in questo caso, generalmente, gli automobilisti possono godere di un'esenzione per 5 anni a partire dalla prima immatricolazione e di agevolazioni consistenti negli anni successivi. Attenzione, però: le vetture con doppia alimentazione (dunque benzina/elettrica o diesel/elettrica) non godono degli stessi vantaggi, ma "solo" di alcune esenzioni (che comunque sono spesso abbastanza consistenti) stabilite dalle diverse amministrazioni regionali. La ratio della legge è ovviamente di premiare coloro che inquinano meno e utilizzano un'auto a basso impatto ambientale.

Per chi ha acquistato o acquisterà un'auto ibrida quest’anno è stata introdotta la garanzia di avere il bollo auto gratuito per 3 o 5 anni in diverse regioni, o ancora la possibilità di pagare con bonifico o particolari sistemi che consentono di avere uno sconto del 10%. Ecco, nel dettaglio, la situazione regione per regione. Vi consigliamo comunque di controllare le normative della vostra Regione sul sito dell'Aci, per informazioni più dettagliate: