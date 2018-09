Bollo auto, sconti ed esenzioni: ecco come risparmiare davvero

Quali sono le categorie di veicoli esentati dal pagamento del bollo auto? E in quali casi ho diritto ad uno sconto sul bollo? Facciamo un po' di chiarezza. Iniziamo col dire che le esenzioni non sono poi molte, come sanno perfettamente gran parte degli automobilisti. Ad essere esentati dal bollo auto sono i possessori di alcuni veicoli storici (vedremo più in basso nel dettaglio), auto per disabili, portatori di handicap (nello specifico: veicoli intestati a persone disabili o ai familiari che hanno eventualmente a carico un disabile, per effetto delle agevolazioni connesse alla legge 104 sui portatori di handicap. In questo caso i documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo).

Bollo auto: gli sconti per le auto ecologiche

Una riduzione del bollo auto viene riconosciuta alle auto alimentate a Gpl e metano o ibride. Il bollo però è una tassa regionale e ogni regione ha istituito una modalità propria per incentivare la diffusione di veicoli alimentati con sistemi alternativi. In alcuni casi (rari per la verità) chi possiede un auto a metano o gpl può chiedere l'esenzione del bollo da 3 a 5 anni, ma come detto si tratta di eccezioni.

I vantaggi per chi possiede un'auto elettrica

Va molto meglio a chi possiede un'auto elettrica: in questo caso, generalmente, gli automobilisti possono godere di una esenzione per 5 anni a partire dalla prima immatricolazione e di agevolazioni consistenti negli anni successivi.

Attenzione però: come spiega Quattroruote, le vetture con doppia alimentazione (dunque benzina/elettrica o diesel/elettrica) non godono degli stessi vantaggi, ma "solo" di alcune esenzioni (che comunque sono spesso abbastanza consistenti) stabilite dalle diverse amministrazioni regionali. La ratio della legge è ovviamente di premiare coloro che inquinano meno e utilizzano un'auto a basso impatto ambientale. Vi consigliamo comunque di controllare le normative della vostra Regione sul sito dell'Aci per informazioni più dettagliate.