“Dobbiamo farle un bonifico da mille euro”: la truffa corre via mail

“Abbiamo ricevuto la disposizione di accreditarle la somma di 988,00 euro da parte di Inps”: inizia così una mail fraudolenta che sta circolando nelle ultime settimane in Rete. Il messaggio, inviato ai titolari o ex titolari di PostePay, nasconde una ben nota truffa ai danni dei cittadini meno attenti. Nella mail, inviata da un presunto servizio clienti di Poste Italiane, viene comunicata la necessità di effettuare un bonifico che in questo caso specifico è di quasi mille euro, somma che non può essere accreditata in quanto mancano le coordinate bancarie. Un chiaro escamotage per farsi fornire dagli ignari cittadini il proprio numero di conto corrente con relativi dati anagrafici. Sempre come è possibile leggere nel messaggio truffa, l'aggiornamento di tali dati può essere fatto attraverso un link ipertestuale che conduce ad una pagina non collegata al servizio clienti ufficiale.

Ecco il testo completo della mail truffa:

Gentile Titolare di Postepay,

Di recente, abbiamo ricevuto la disposizione di accreditarle la somma di 988,00 EURO

da parte di INPS. Ci dispiace informarla che non è stato possibile effettuare

l'accredito del bonifico in questione, perchè le sue coordinate bancarie non risultano

valide. Si potrebbe trattare di un'incongruenza dei suoi dati anagrafici, oppure,

abbiamo ricevuto le coordinate errate da parte di INPS.

La preghiamo quindi di aggiornare il prima possibile le sue informazioni, in maniera da

poter procedere con l'accredito della somma di 988,00 EURO sulla sua carta Poste.

L'aggiornamento può essere effettuato cliccando QUI

Dopo aver effettuato il dovuto aggiornamento, dopo una verifica da parte del nostro

servizio di Assistenza, si provvederà con l'accredito dell'importo nelle prossime

24-48 ore lavorative.

La ringraziamo per essere un nostro cliente!

I nostri migliori saluti,

Servizio Clienti Online - Poste Italiane S.p.A

Il testo è sempre il medesimo anche se, secondo altre segnalazioni, può variare la somma in euro del bonifico, che risulta sempre abbastanza elevata da invogliare il cittadino a comunicare i propri estremi bancari per poi cadere in questa trappola. Per evitare brutte sorprese è consigliabile cestinare immediatamente questo tipo di mail.

Smascherare questo genere di truffe non è difficile. Sia Inps che Poste Italiane, in caso di rimborsi economici, utilizzano altri canali per comunicare con i contribuenti, inoltre le mail ufficiali di entrambi sono sempre molto riconoscibili. Cosa che non possiamo dire per questo caso, in cui la mail è stata inviata da Servizi Online BPOL “test@saskiasbloemenliefde.nl”, un indirizzo chiaramente non riconducibile a Poste.