Bonus 600 euro per marzo, aprile e maggio anche a intermittenti e stagionali: come fare domanda

Bonus autonomi, via alle domande per i tre mesi passati. "Il mio impegno e quello di tutto il Governo per aiutare chi ha più risentito delle difficoltà economiche causate dal Covid-19 resta costante". Lo rivendica il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo con un post su Facebook. "Nelle scorse settimane - rileva - con un apposito Decreto a mia firma, sono stati destinati 220 milioni di euro a lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio".

Quindi anche i lavoratori intermittenti, quelli con un contratto occasionale, i lavoratori incaricati di vendite a domicilio e gli stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali possono chiedere all'Inps il bonus di 600 euro.

"Categorie che, in conseguenza dell'emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Collegandosi al sito dell`Inps (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm) ed entrando nel servizio 'Indennità 600 euro', tutti questi lavoratori possono ora richiedere il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio, introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato con il Decreto Rilancio. Fatta la domanda - conclude Catalfo - i tre mesi verranno erogati loro in un'unica soluzione".