Bonus 80 euro, ampliati i limiti di reddito (ma accettarlo non conviene a tutti)

Con l’ultima legge di bilancio è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus Irpef da 80 euro in busta paga. Nel testo il tetto di reddito sale da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro. Restano dunque inclusi tra i beneficiari anche gli statali che, con il rinnovo del contratto di 85 euro mensili, avrebbero superato la soglia per ottenere il bonus.

Il credito annuale di 960 euro, erogato mensilmente, viene riconosciuto ai percettori dei seguenti redditi:

in misura piena, per redditi compresi tra 8.174 euro e 24.600 euro/anno lordi

in misura decrescente, per redditi compresi tra 24.600 euro e 26.600 euro lordi

Bonus 80 euro: ecco quando non conviene accettarlo

Meglio però fare un po’ di conti per capire se ci conviene o no accettare il bonus. Secondo la normativa chi ha percepito un reddito inferiore a 8.174 euro o superiore a 26.600, deve infatti restituire il bonus non spettante in sede di dichiarazione dei redditi in un un’unica soluzione. Per chi guadagna meno di 8174 euro il bonus è infatti pari a zero perché vi è incapienza d’imposta (si rientra cioè nella no tax area).

Insomma, come suggerisce l’Adiconsum, se non si ha una situazione lavorativa certa e non si è sicuri di arrivare alla fatidica soglia degli 8174 euro è consigliabile fare presente al proprio datore di lavoro che si vuole rinunciare al bonus per non correre il rischio di restituire la somma percepita.

Bonus 80 euro, cosa accade in caso di rinuncia

Viceversa, se un lavoratore rinuncia al bonus, ma allo scadere dell’anno risulta idoneo a ricevere il credito, come spiega l'Adnkronos riceverà quanto gli spetta in un'unica soluzione in occasione del conguaglio del modello 730 dell’anno successivo.