Bonus 80 euro, sono 1,7 milioni gli italiani che hanno dovuto restituirlo

Sono quasi 11,5 i contribuenti a cui è stato erogato il bonus Irpef da 80 euro in busta paga. Ma come riferisce l'agenzia Dire ci sono anche più di 1,7 milioni di persone che lo hanno restituito, avendo superato la soglia di reddito richiesta. E' quanto emerge dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, anno di imposta 2016.

Bonus 80 euro, ampliati i limiti di reddito

Come abbiamo spiegato di recente, nel 2018 sono cambiate le soglie di reddito per accere al bonus.

Il credito annuale di 960 euro, erogato mensilmente, viene riconosciuto ai percettori dei seguenti redditi:

in misura piena, per redditi compresi tra 8.174 euro e 24.600 euro/anno lordi

in misura decrescente, per redditi compresi tra 24.600 euro e 26.600 euro lordi

Bonus 80 euro, quando è meglio rinunciare

Chi non è sicuro di rientrate nelle soglie fissate, può decidere di rinunciare al bonus onde evitare di doverlo poi restituire in un'unica soluzione. Come suggerisce l’Adiconsum, se non si ha una situazione lavorativa certa e non si è sicuri di arrivare alla fatidica soglia degli 8174 euro è consigliabile fare presente al proprio datore di lavoro che si vuole rinunciare al bonus per non correre il rischio di restituire la somma percepita.

Viceversa, se un lavoratore rinuncia al bonus, ma allo scadere dell’anno risulta idoneo a ricevere il credito, riceverà quanto gli spetta in un'unica soluzione in occasione del conguaglio del modello 730 dell’anno successivo.