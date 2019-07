Che fine faranno gli 80 euro del bonus Renzi secondo la riforma fiscale targata Lega

Il "bonus Renzi" sacrificato sull'altare della riforma fiscale: il destino dei noti 80 euro in busta paga sembra segnato. Lo ha confermato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia ospite ad In Onda su La7 spiegando come l'intenzione del Governo sia la trasformazione della spesa pubblica in riduzioni dei contributi.

"Gli 80 euro di Renzi valgono 10 miliardi e hanno due difetti: sono spesa e non valgono ai fini pensionistici"

L'idea avanzata dall'esponente della Lega è di trasformare l'agevolazione in contributi ottenendo in tal modo di ridurre il cuneo fiscale.

"L'idea interessante è di trasformarli - laddove non si possono ridurre le tasse perché non le paghi - in contributi per avere meno spesa per lo stato".

Tutt'altro che un maquillage fiscale: l'operazione permetterebbe al governo di guadagnare 10 miliardi di euro di risorse aggiuntive da ridestinare alla riforma dell'imposizione Irpef.

"L'obiettivo - spiega ancora Garavaglia - è di mettere risorse aggiuntive: stiamo valutando altri modelli come l`IRPEF incrementale e accorpare le aliquote".

Garavaglia stesso lo aveva già spiegato un mese fa spiegando come il problema per i conti sia sempre e solo la certificazione del debito: "Invece di avere scritto sul cedolino bonus Renzi avrai meno tasse per 80 euro. Il bonus si trasforma da spesa a riduzione di imposte, migliorando il bilancio dello Stato"

Ricordiamo che per attuare la nota proposta della Flat tax occorrono 15 miliardi, più del doppio rispetto ai 6 miliardi necessari per introdurre il salario minimo. Sarà quindi da questo "tesoretto" che verranno attinte le risorse necessarie che hanno perplimono anche Di Maio? Ricordiamo che sui conti della prossima manovra finanziaria pesano i 23 miliardi che serviranno per non far scattare le clausole di salvaguardia ed evitare l'aumento dell'iva.

Come si sono distribuiti gli 80 euro di bonus fiscale. ANSA/CENTIMETRI