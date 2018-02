Bonus acqua, questo sconosciuto: ecco come chiedere lo sconto sulla bolletta

Cos'è il bonus acqua? Chi ne ha diritto? E come fare domanda? Forse non tutti sanno che chi ha un reddito inferiore ad una determinata soglia può chiedere uno sconto sulla bolletta dell’acqua. Si tratta del così detto bonus idrico: a differenza dei bonus di luce e gas, il bonus idrico dipende dal gestore idrico locale che fa capo all’Autorità idrica regionale. I requisiti variano dunque da regione a regione. Così come lo sconto in bolletta: in Umbria, per citare un esempio, lo sconto è pari a 19,45 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

I requisiti richiesti per il bonus idrico

Di solito i requisiti richiesti per avere accesso all'agevolazione sono i seguenti:

Residenza nell'abitazione per cui si chiede il bonus;

L'abitazione non deve essere di categoria catastale A1 casa signorile, A/7 villino e A/9 castelli o palazzi di prestigio;

Il limite di reddito Isee deve rientrare nelle soglie fissate dell'Autorità idrica locale.

Solitamente viene richiesto un reddito inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di tre figli fiscalmente a carico. Ma non sempre è così. Nella Regione Piemonte ad esempio la soglia di reddito è stata fissata a 12mila euro, in Toscana a 10.935 euro. C’è tempo fino al 1° luglio 2018 per inviare la domanda per il bonus acqua.

Bonus acqua 2018: come fare richiesta

La domanda va presentata al proprio Comune di residenza, o ai Caf delegati dal comune, congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e gas.

Va ricordato che la domanda potrà essere presentata dal prossimo 1 luglio 2018, in quanto sarà necessario verificare ancora alcuni aspetti implementativi e rendere operativi i sistemi informativi dei comuni. A chi verrà riconosciuto lo sconto, l'ammontare tolto dalla bolletta partirà comunque dall'1 gennaio 2018. E' possibile trovare la modulistica necessaria sul sito dell'Agenzia delle Entrate .