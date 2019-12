Bonus assunzioni 2020, buone notizie per chi cerca lavoro

La manovra, tra conferme e novità, porta in dote alcuni interessanti provvedimenti per agevolare assunzioni di giovani, donne e disoccupati nell'anno che sta per iniziare: ecco quali sono le cose da sapere. Vediamo quali sono le principali agevolazioni.

Il sostegno alle micro imprese è concreto. Per micro imprese si intendono quelle aziende con meno di 10 dipendenti, quasi sempre imprese artigiane. Se tali realtà nel 2020 assumeranno apprendisti di primo livello avranno uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali per tutti i primi tre anni di contratto, con livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto seguenti al terzo.

Bonus assunzioni 2020: tutte le agevolazioni

Da segnalare anche lo sgravio contributivo triennale per i laureati "da 110 e lode". In pratica dal 1° gennaio 2020 l’assunzione di coloro che hanno conseguito il titolo di laurea con il massimo del punteggio andrà di pari passo con l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8mila euro per un massimo di un anno e seguirà le medesime regole procedurali dello sgravio contributivo triennale per gli under 35. Le novità di quest'anno dovrebbero rendere il bonus eccellenze, finalmente, una vera opzione, un’opzione realisitica, anche se solo il tempo dirà se si sia trattato o meno di un'idea efficace.

Laureati da 110 "cum laude" a parte, per le assunzioni di under 35 l’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3mila euro su base annua. L’incentivo, sottolinea il Sole 24 Ore, spetta anche in caso di conversione di contratto a termine.

Sgravi per chi assume nelle regioni del Mezzogiorno

Le buone notizie non sono finite, tuttavia le incognite non mancano. La strada non è tutta in discesa per chi vuole assumere giovani e vuole accedere agli sgrai contributivi. Servirà, ad esempio, l’emanazione di un decreto ad hoc da parte di Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) per rendere operativo l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per 12 mesi fino a 8.060 euro per chi assumerà giovani con meno di 35 anni a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia.

Passiamo al contratto di apprendistato professionalizzante di giovani tra i 15 e i 29 anni. Qui si tratta di una conferma: i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno; i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, hanno una aliquota contributiva pari al 10%, oltre alle agevolazioni del Ccnl

In caso di assunzioni a tempo indeterminato, ci sono anche per il 2020 incentivi e sgravi di vario tipo se si tratta di lavoratori percettori di Naspi, di lavoratori in Cigs con assegno di ricollocazione, di lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi.

Lo sgravio contributivo del 50 per cento è poi di un anno oppure di un anno e mezzo se si assumono donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti al Sud o disoccupati da almeno 1 anno. Lo sgravio è di un anno se l'assunzione è a tempo determinato, di un anno e mezzo se l'assunzione è a tempo indeterminato.

Un pacchetto di sgravi ed esoneri contributivi interessante e da accogliere con favore: ora si passa all'unica "pagella" che conta, quella del mercato del lavoro, che darà il suo responso.