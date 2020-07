Bonus auto, via libera della Camera: approvato il Decreto Rilancio

Via libera, con 278 voti favorevoli alla Camera, alla conversione in legge del decreto Rilancio, varato dal governo per soccorrere l'economia colpita dalla crisi pandemica e procedere alla ripartenza dopo i crolli produttivi. Il provvedimento passa ora al Senato dove non verranno introdotte modifiche: il decreto scade infatti il 18 luglio e andrà convertito in via definitiva entro quella data. Si tratta a tutti gli effetti di una maxi-manovra da 55 miliardi di euro con contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell'Irap, il finanziamento del Reddito di emergenza, l'innalzamento da 600 euro a 1.200 euro del bonus baby sitter.

Tra i principali contenuti del decreto rilancio oltre al noto superbonus del 110% per le ristrutturazioni - ora esteso anche alle seconde case - arrivano anche gli sconti per l'acquisto di una nuova autovettura "Euro 6".

In pratica per la rottamazione di un'autovettura e l'acquisto di un'auto nuova Euro 6, fino al 31 dicembre saranno disponibili contributi statali fino a 1.500 euro (a fronte di altri 2.000 garantiti dal concessionario sotto forma di sconti). Senza rottamazione, il contributo statale scende a 750 euro (cui aggiungere altri 1.000 euro garantiti dal concessionario).

Per chi invece vorrà passare ad una autovettura elettriche o auto ibride plug-in che già godono dell'ecobonus, è previsto un ulteriore contributo di 2 mila euro (più altri 2 mila concessi dal venditore).

Bonus auto, come funziona lo sconto per comprare Euro 6

Vediamo dunque tutti i dettagli previsti per la rottamazione delle vecchie auto, gli incentivi per l'acquisto di auto Euro 6 e il nuovo ecobonus per la mobilità elettrica ed ibrida.

Gli incentivi per rilanciare il settore dell’auto prevedono un bonus per l’acquisto di auto Euro 6 a partire dal 31 agosto fino al 31 dicembre 2020. Complessivamente si potrà ottenere un bonus fino a 3.500 euro tra sconto del venditore (2.000) e incentivo dello Stato (1.500) per la rottamazione delle auto.

Le condizioni da rispettare sono:

l'auto da rottamare deve avere oltre 10 anni;

l'auto da comprare deve essere "ecologica", almeno Euro 6 (benzina e diesel) con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro;

la nuova auto non dovrà avere un costo superiore ai 40 mila euro al netto dell'iva.

Se non si ha una autovettura da rottamare, il bonus si dimezza.

Bonus auto, come funziona l'ecobonus

Un bonus superiore è previsto per le autovetture elettriche (emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2) che in caso di rottamazione vede l'incentivo statale sommarsi all'ecobonus: il bonus totale (incentivo statale è sconto concessionario) potrà quindi arrivare a 10.000 euro e a 6.500 senza rottamazione.

Per le auto ibride, (emissioni tra i 21 e 60g/km di CO2) il bonus totale arriva a 6.500 in caso di rottamazione e a 3.500 senza rottamazione.

Novità anche per le due ruote: per moto e motorini elettrici o ibridi l'ecobonus sale a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attenzione: alcune regioni e alcuni enti locali per promuovere l’acquisto di vetture a basse emissioni hanno stanziato per i propri residenti fondi a sostegno della mobilità sostenibile. Bene informarsi se la propria Regione prevede una scontistica particolare sul bollo (o il suo annullamento).