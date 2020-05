Bollinato il decreto rilancio, Gualtieri: "Bonus autonomi sarà pagato da domani"

Il decreto rilancio "è stato bollinato" dalla Ragioneria di stato e sarà pubblicato "stasera in Gazzetta Ufficiale" quindi "da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili" come l'indennità per oltre 4 milioni di autonomi. Lo ha spiegato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al Tg1.

Pertanto a partire da domani 20 maggio 2020 l'Inps potrà emettere il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell'arco di due, tre giorni.

"Da domani sarà possibile fare la domanda per i 1200 euro del bonus baby sitter o per i centri estivi" ha aggiunto Gualtieri. A Giugno i contributi a fondo perduto per le imprese.