Addio al Bonus bebè da 960 euro? Arriva la novità per il 2019

Che fine farà il cosiddetti Bonus bebè? L'assegno da 960 euro erogato ogni mese in base all'Isee era stato prorogato dal precedente governo per tutto il 2018. Senza il rinnovo il sostegno alla nascita dei figli andrebbe a decadere.

Al momento la misura non era stata nominata nella legge di Bilancio del 2019 e la mancanza di interventi simili aveva fatto salire la preoccupazione. Il bonus, introdotto dalla manovra del 2015 inizialmente prevedeva un assegno per i primi 3 anni di vita dei bebè, nati tra il primo gennaio 2015 e il 31 gennaio 2017. L'ultima manovra aveva rinnovato il bonus per i soli nati del 2018 e per il primo anno di vita. Ma cosa succederà nel 2019 al Bonus bebè?

Fontana: “Pronto un emendamento migliorativo”

In risposta al possibile addio a questa misura sono arrivate le parole del ministro per la Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana: “Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno".