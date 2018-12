Bonus bebè, Grillo: "È un aiutino, ma bisogna fare di più"

Secondo il ministro della Salute Giulia Grillo, il bonus bebè "non basta a sostenere le famiglie che hanno un figlio. È un aiutino, ma bisogna fare molto di più". Bene. La nota negativa è che al momento il governo non ha specificato in che modo intende aiutare i futuri i genitori. L’unica certezza, argomenta il ministro, è che oggi i costi per mettere su famiglia sono troppo alti. "Un bambino, se viene allattato in maniera artificiale, ha un costo enorme", ha spiegato Grillo ospite al Palazzo dell'Informazione Adnkronos, non a caso "noi chiediamo che tutte le madri possano essere spinte e aiutate ad allattare al seno".

Giulia Grillo ha parlato anche della sua esperienza da neomamma: "Anche i pannolini hanno un costo importante. Si viaggia, in generale, sui 500-600 euro al mese, per il latte non posso quantificarlo precisamente, perché io allatto al seno". Si tratta di costi davvero elevati "soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Il secondo figlio in Italia comincia a diventare veramente un bene di lusso".

Secondo il ministro "serve un'assistenza specialistica, pratica e sul territorio, oltre che economica, alle neomamme e ai loro bambini"."In Italia - ha detto Grillo all'Adnkronos Salute - ci si è dimenticati dell'assistenza territoriale alla puerpera, e quindi anche al neonato".

Come dicevamo però né la Lega né il M5s hanno proposte in merito. Fino a qualche settimana fa era addirittura in forse l’assegno di sostegno alla natalità per il prossimo anno. Alla fine il bonus è stato però confermato. Parliamo di un importo annuo pari a:

- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 25000 euro

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 7000 euro.

Secondo l'esecutivo, per il pacchetto famiglia sono pronti 444 milioni di euro, invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo. Si è giunti a una nuova formulazione: per ogni figlio successivo al primo è previsto un incremento fino al 20% sugli importi erogati.

Parlando più in generale dell’esperienza di governo, il ministro ha spiegato che "se avessimo governato da soli avremmo potuto realizzare più parti del nostro programma. Ci sono elettori che dicono 'vi ho votati solo per questo' o 'vi ho votato solo per quell'altro', magari però sono elettori 'volatili', però mi sembra che la nostra quota e il nostro 'zoccolo duro' è grandeed è rimasto costante per anni e questo mi da fiducia perché significa che abbiamo lavorato bene prima, e stiamo lavorando bene adesso".