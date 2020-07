Bonus bici e monopattini, attenti a cosa scaricate: la comunicazione ufficiale del Ministero

Bonus mobilità, occhio alle App fasulle. L'unico canale per ottenere il bonus "sarà quello attivato dal ministero dell'ambiente", pertanto è bene diffidare dalle imitazioni. Il ministero dell'Ambiente invita chi intende avvalersi del bonus mobilità 2020 a non scaricare app che non siano ufficiali. "È stata infatti segnalata la presenza di applicazioni su 'Bonus mobilità 2020' scaricabili dalle piattaforme più diffuse", si legge in un comunicato. "Quando sarà disponibile l'applicazione istituzionale sul sito del ministero dell'Ambiente, l'unico sito da cui si potrà accedere ai benefici, l'opinione pubblica sarà informata con ampio anticipo in modo da poter richiedere il bonus nella massima trasparenza e con indicazioni chiare su tutta la documentazione necessaria".

Il Ministero è già corso ai ripari e "segnalerà alle autorità competenti applicazioni che possano ingenerare confusione fra gli utenti sulle modalità e le procedure per ottenere il bonus".

Bonus mobilità, che fine ha fatto?

Per ora tuttavia dello sconto promesso non c'è traccia, come ha di recente ricordato Stefano Pedica del Pd. "Il modulo da compilare per ottenere il bonus fino a 500 euro ancora non c'è neanche l'ombra" spiega Pedica. "Eppure il giorno fissato doveva essere il 15 luglio, ma non vi è traccia del modulo - aggiunge -. Speriamo davvero che non ci sia il click day perché il governo perderebbe la faccia. Il 15 è mercoledì e mercoledì c'è la trasmissione 'chi l'ha visto' lo chiederemo alla brava conduttrice Sciarelli che fine ha fatto il bonus". Il timore è che i fondi stanziati, circa 210 milioni di euro, non bastino ad accontentare tutti coloro che hanno comprato un mezzo elettrico sperando nel bonus.