Bonus bici, dai rimborsi al temuto click day: ci sono novità

Il click day non ci sarà. Parola del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Intervenuto ad Agorà, su Raitre, il ministro ha parlato anche del bonus bici e monopattini introdotto con il dl rilancio per favorire la mobilità sostenibile e non intasare i mezzi pubblici durante la fase 2. Dalla riapertura dei negozi di biciclette dopo il lockdown, in Italia le vendite di bici tradizionali e a pedalata assistita sono aumentate del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Perché si parla di click-day

Il bonus finora sconta un paradosso: c’è, ma non si può ancora usare. L'accesso reale al denaro nei fatti è ancora negato poiché il portale del ministero dell'Ambiente, dove si devono presentare le domande, non è ancora entrato in funzione. Si pedala dunque verso il temuto click day, il giorno in cui il ministero dell’ambiente metterà finalmente a disposizione la piattaforma online che consentirà, previa registrazione, di ottenere il bonus sotto forma di rimborso sul proprio conto corrente. La paura di molti è che i soldi messi sul piatto possano non bastare. E che qualcuno, magari dopo aver acquistato la bicicletta, possa restare a bocca asciutta.

Bonus bici, sul piatto 190 milioni: "Chiesto anche uno sforzo supplementare"

Costa ha assicurato che si sta spendendo per scongiurare questa eventualità. In tutto, ha detto il ministro, ad oggi ci sono a disposizione "190 milioni", i 120 messi dal ministero dell'Ambiente attingendo a propri fondi e i 70 milioni aggiunti in seguito, "se il Parlamento me lo vota. E ho anche chiesto al Parlamento uno sforzo supplementare perché ho finito tutto quello che avevo, ho chiesto di mettere a disposizione fondi parlamentari e hanno detto che il dibattito ci sarà".

Bonus bici, Costa: "Qualche settimana e la piattaforma sarà operativa"

Costa ha assicurato che sulla piattaforma non ci sarà nessun intasamento, e il denaro dovrebbe bastare per tutti. Questo almeno è l’auspicio. "Ci vorrà qualche settimana ancora e poi la piattaforma sarà operativa" ha detto il ministro. "L'abbiamo fatta gestire alla Sogei, una società del Mef, che ci ha assicurato che con un sistema di anticamera virtuale, il click day non ci sarà e quindi non ci sarà il problema". "Il decreto attuativo – ha aggiunto - in questo momento è alla concertazione, io l'ho preparato e definito, il ministero delle Infrastrututre e Trasporti lo sta firmando, poi va al ministero dell'Economia e Finanze per il via libera", la bollinatura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funziona il bonus bici

Il buono mobilità introdotto dal dl rilancio permette di risparmiare 60% sull’acquisto di bici (anche a pedalata assistita) monopattini nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il bonus copre fino a 500 euro di spesa. In questa prima fase, per ottenere il rimborso è necessario conservare la fattura e non lo scontrino, altrimenti si rischia di dover pagare l'intero importo dell'acquisto. Il bonus bici copre anche gli acquisti già fatti dal 4 maggio in poi.