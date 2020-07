Bonus bollette, ultima chiamata per chiedere lo sconto: chi ne ha diritto

Rinvio dopo rinvio, siamo arrivati alla scadenza definitiva per richiedere o rinnovare il bonus sociale, lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Bonus bollette, ultima scadenza il 31 luglio

A causa dell'emergenza coronavirus, l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha rinviato più volte la scadenza per venire incontro alle difficoltà logistiche provocate dalle misure restrittive, ma adesso siamo alla data definitiva. Chi volesse richiedere il bonus sulle bollette o volesse rinnovarlo, dovrà presentare la domanda entro il prossimo 31 luglio. Ricordiamo che si tratta dell'ultima scadenza per chi deve rinnovarlo, infatti, dal 1° gennaio 2021, il bonus diventerà automatico, come previsto dall'ultimo decreto fiscale. L'iter per rinnovare la domanda o fare la richiesta rimane sempre il medesimo, come vedremo qualche riga più avanti.

Chi ha diritto allo sconto in bolletta

Con l'occasione ricordiamo quali sono le categorie che hanno diritto allo sconto per le bollette di luce, gas e acqua. Il bonus sociale spetta alle famiglie con Isee fino a 8.265 euro o con almeno 4 figli a carico e con indicatore Isee non superiore ai 20mila euro. Inoltre, rientrano nei beneficiari anche le famiglie titolari di reddito o pensione di cittadinanza oppure i casi di grave malattia in cui si è costretti a ricorrere ad apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Anche chi percepisce il reddito di cittadinanza ha diritto al bonus per le bollette di luce e gas anche se il reddito supera la soglia degli 8.265 euro, mentre per lo sconto su quella dell'acqua il beneficiario deve avere Isee inferiore a 8.265 euro

Moduli e domanda: come richiedere il bonus

Passiamo infine alle modalità con cui presentare la domanda del bonus sociale per lo sconto in bolletta. La richiesta va inviata presso il Comune di residenza o un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi (scaricabili dal sito dell'Arera). Anche i titolari di reddito o pensione di cittadinanza devono presentare la domanda con le stesse modalità degli altri soggetti. Con un modulo si può fare richiesta per tutti i bonus previsti e, per completare la domanda, bisogna presentare anche un documento d’identità, l’attestazione dell’Isee in corso di validità e due moduli, disponibili entrambi sul sito dell’Autorità che servono a fotografare la situazione economica familiare e a recuperare le informazioni relative alla propria fornitura (reperibili in bolletta o nel contratto stipulato con l’operatore di energia). Per quanto riguarda i titolari di reddito o pensione di cittadinanza, è necessario specificare anche il numero di protocollo che documenta il beneficio.