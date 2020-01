Bonus in busta paga 2020: chi avrà 100 euro al mese (e chi "solo" 20 euro in più)

C'è l'accordo sul taglio delle tasse sul lavoro, con i sindacati che escono soddisfatti da Palazzo Chigi. Il taglio del cuneo fiscale interesserà in totale circa sedici milioni di lavoratori. I tre miliardi di tagli per il 2019 (cinque o sei miliardi a regime) andranno così suddivisi fra i lavoratori dipendenti. Di cosa parliamo? In sintesi, per gli attuali percettori del bonus Renzi, questo crescerà da 80 a 100 euro. Il bonus fiscale sarà poi esteso per quella fascia che va dai 26.600 euro lordi annui a 28mila. I redditi fino ai 35 mila euro beneficeranno di 80 euro - sotto forma di detrazioni - e quelli dai 35 mila ai 40 mila si ritroveranno sì più euro in busta paga, ma con un meccanismo a calare (il cosiddetto décalage, qui per approfondire).

Bonus in busta paga: chi avrà fino a 100 euro (e chi "solo" 20 euro in più)

E’ questa l’ipotesi per la distribuzione del taglio del cuneo fiscale che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrato ieri ai leader di Cgil, Cisl e Uil durante una riunione informale che ha preceduto l’avvio del tavolo presieduto dal premier Giuseppe Conte. Ed è quella che, fra le altre opzioni preparate dal Tesoro, ha ricevuto l’assenso da parte delle parti sociali.

Per la prossima settimana è atteso il decreto che stabilirà le regole di questa nuova misura. I lavoratori dipendenti riceveranno il bonus a partire dal mese di luglio, secondo quanto confermato in queste ore. Come detto, il bonus in busta paga non sarà uguale per tutti coloro i quali ne beneficeranno. Ci saranno, in particolare, tre fasce di reddito. Eccole in sintesi: