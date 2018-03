Detrazioni Irpef per la sostituzione della caldaia, quando e come chiederla

Con l’avvicinarsi della bella stagione può essere il momento di sostituire la propria caldaia senza preoccuparsi di restare al freddo finché l’intervento non è concluso. E per chi decide di provvedere, dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso, c’è un apposito bonus caldaie.

Bonus caldaie e detrazinoe Irpef, come funziona

Il bonus caldaie consiste in una detrazione Irpef fino al 65% dell’importo speso per sostituire una vecchia caldaia con una nuova a condensazione di classe energetica A e l’installazione di sistemi di termoregolazione. Per ottenere la detrazione massima l’impianto di climatizzazione invernale deve essere sostituito con una caldaia a condensazione di classe A e l’installazione di sistemi di termoregolazione evolute (cioè di classe V, VI o VII); nel caso in cui di sostituisce la sola caldaia con una a condensazione di classe A, senza l’installazione di sistemi di termoregolazione la detrazione riconosciuta è invece pari al 50% delle spese sostenute. Se la nuova caldaia è un modello di classe inferiore alla classe A non si ha invece alcuna detrazione.

Come richiedere la detrazione per il bonus caldaie

La detrazione si applica a un importo massimo di 30.000 euro anche nel caso in cui si sia pagato di più (si potranno dunque detrarre al massimo 19.500 euro) e viene ripartita in 10 quote annuali.

La detrazione vale solo per pagamenti effettuati con precise modalità: bonifico parlante, bonifico postale o bancario ordinario, carta di credito o di debito. I lavori eseguiti nel 2018 andranno indicati nella dichiarazione dei redditi o nel 730 del 2019. In particolare gli importi da portare in detrazione dell’Irpef vanno indicati:

nel modello 730 andrà compilato il quadro E alla sezione “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico”;

nel modello Redditi occorre compilare il quadro RP alla sezione “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico”.

