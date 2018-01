Bonus casa: tutte le detrazioni del 2018

Molte misure confermate, altre introdotte ex novo. Compilare un elenco esaustivo (ma di facile lettura) delle detrazioni e dei bonus che hanno ottenuto il via libera con la legge di bilancio non è cosa facile. Abbiamo allora provato a ragionare per argomenti e, in questo caso, per luoghi fisici. In questo focus ci concentreremo sulla casa, che sia la vostra abitazione o l’appartamento in cui abitano i vostri figli. Una delle novità più interessanti introdotte con la legge di stabilità riguarda infatti proprio gli affitti degli studenti universitari fuori sede e la relativa detrazione Irpef (vedremo in seguito di cosa si tratta).

Poi ci sono, ne abbiamo già parlato più volte, le agevolazioni fiscali per chi ha necessità di effettuare dei lavori in casa e per chi acquista mobili elettrodomestici nuovi (quest'ultimo bonus è però vincolato al primo). Se dovete ristrutturare casa è il momento giusto: entrambi i bonus scadono a dicembre 2018 (è probabile che vengano riconfermati, ma nulla si sa in merito) e il risparmio è molto significativo essendo pari al 50% dell’importo. Tra le altre misure significative segnaliamo la possibilità di detrarre una parte della polizza assicurativa sulla vostra abitazione.

Ecco tutti i bonus del "pacchetto casa".

Con la legge di bilancio le detrazioni del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono state prorogate a tutto il 2018.

La detrazione, da ripartire in 10 rate di uguale importo, è usufruibile per i seguenti interventi:

• riqualificazione energetica di edifici esistenti

• interventi sull’involucro degli edifici

• installazione di pannelli solari

Per alcuni interventi quali la sostituzione degli infissi e di schermature solari la detrazione è invece del 50%. Su FiscoOggi trovate l'elenco degli interventi ammessi per ottenere il bonus.

Le detrazioni per le caldaie

Ha diritto al bonus anche chi sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale. Ci sono però alcuni paletti: la detrazione è del 65% se il nuovo impianto è dotato di caldaie a condensazione pari alla classe A e al contempo vengono installati anche sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII. La detrazione sarà del 50% per gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Chi acquista un impianto di classe inferiore alla A non ha diritto ad alcuna detrazione.

Confermate per l’anno 2018 anche le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia. Il bonus consente di detrarre il 50% dell’importo speso, fino ad un massimo di 96mila euro. Viene concesso ai proprietari delle abitazioni, ai nudi proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche a locatari o comodatari etc. Il sito Idealista elenca nel dettaglio gli interventi per i quali sarà possibili accedere al bonus.

Si tratta di uno sconto del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Per ottenere il bonus è necessario effettuare uno o più interventi di ristrutturazione che però, per quanto riguarda gli appartamenti, devono avere natura "straordinaria" (non basta ad esempio tinteggiare le pareti e neppure sostituire i pavimenti). Per le parti comuni di un condominio, al contrario, sono sufficienti anche interventi di natura "ordinaria". A questo link tutte le informazioni.

"Super bonus"

Si tratta di un bonus destinato alle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3. Il bonus si può ottenere in caso di lavori congiunti di riqualificazione energetica e sismica per un risparmio che va dall’80 all’85% della spesa (a seconda del grado di riduzione del rischio sismico, da una a due classe di rischio sismico inferiore).

Detrazione Irpef del 36% per chi rende più vivibili i condomini. Il tetto massimo di spesa su cui si può chiedere la detrazione è fissato a 5mila euro. Le spese dovranno essere destinate a interventi quali: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il portale FiscoOggi - rivista on line dell’Agenzia delle Entrate - elenca diversi altri bonus e detrazioni introdotti o confermati dalla legge di stabilità.

Detrazione canone studenti fuori sede

Una delle novità più interessanti contenute nella legge di bilancio riguarda le detrazioni fiscali per le spese di locazione degli studenti fuori sede. La detrazione Irpef del 19% è stata infatti estesa (ma solo limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018) anche a chi studia in un comune che si trova all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km (invece dei 100 “canonici”) per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Assicurazione sulla casa: sconto del 19%

Si tratta di una detrazione Irpef relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Come ricorda FiscoOggi tali polizze sono inoltre esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Cedolare secca al 10%

Prorogata per altri due anni la cedolare secca con aliquota al 10 per cento, regime sostitutivo della tassazione Irpef applicabile per tutta la durata del contratto a canone concordato.