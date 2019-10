Arriva un nuovo "bonus" per la casa

"Un piano per far rinascere le case e i quartieri delle nostre città". Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha annunciato su Twitter che il governo sta lavorando a misure per la casa. "Si chiama #Rinascitaurbana: il governo stanzia un miliardo per migliorare la qualità dell'abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni". Non è chiaro nello specifico cosa preveda il piano del governo: ci sarà un bonus per pagare l’affitto destinato alle famiglie a basso reddito? O invece i fondi verranno dirottati nelle casse dei comuni per sostenere l’edilizia popolare? Certo è che le risorse a disposizione non sembrano ingenti.

Per Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd si tratta di "un altro provvedimento che va incontro alle famiglie, punta a intervenire sull'emergenza abitativa e sulla riqualificazione urbana e delle periferie. Una buona notizia per migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere le città più vivibili''.

Il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, ha spiegato che "servono centinaia di migliaia di abitazioni per chi oggi la casa non ce l'ha e non può permettersela". Con il piano casa bisogna dunque "rendere disponibile il patrimonio esistente riqualificandolo, realizzare nuovi alloggi senza ulteriore consumo di suolo utilizzando le aree dismesse e investire, dopo molti anni, un miliardo per incentivare anche investimenti privati è la strada giusta. Il Pd - ha aggiunto Mirabelli - mette al centro le risposte alla carenza di alloggi economicamente accessibili, ben sapendo che un governo che vuol risolvere i problemi delle persone più deboli non può non affrontare la questione casa. Servono più case a costi accessibili, sicure e efficienti dal punto di vista energetico".

Il piano, scrive il Corriere della Sera, sarà cumulabile con le altre misure a favore della casa, come il sisma bonus e l’ecobonus che saranno prorogate.