Coronavirus, dai bonus alla cassa integrazione: chi è stato pagato (e chi no)

Durante la fase più acuta dell'emergenza coronavirus, sono state due le misure principali introdotte dal Governo per supportare i lavoratori e le loro famiglie, costretti dal lockdown a interrompere le attività. Ma nel corso dei mesi molti sono stati ritardi nelle erogazioni di questi sussidi, con il dibattito che si è fatto nel corso del tempo molto più acceso, sia tra maggioranza e opposizione che tra gli stessi cittadini, messi in ginocchio dalla crisi causata dal Covid e rimasti senza lavoro e senza soldi. Ma quante persone hanno ricevuto i bonus e la cassa integrazione e quanti no? Un chiarimento su questo quesito è arrivato dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenuto a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Coronavirus, chi ha ricevuto bonus e cassa integrazione

Quindi, chi è stato pagato? ''Fino a oggi sono 11 milioni le persone pagate, tra bonus e casse integrazione, per 15 miliardi di euro - ha risposto Tridico - Il governo ha deciso di coprire tutti quelli regolari'' ed è stato scoperto che ''conviene ai cittadini essere presenti negli archivi dell'Inps, e conosciuti dal fisco'', aggiunge il presidente. Che ricorda anche la necessità di effettuare i controlli: ''Per quanto l'Istituto paga velocemente, ogni prestazione ha la firma di dirigente e porterebbe a danno erariale se non dovuto''.

''La cassa integrazione è stata pagata in gran parte dall'Inps, 5,3 milioni di prestazioni'' mentre altri ''4,7 milioni di prestazioni sono state anticipate, non pagate'', dalle imprese. ''Paga sempre l'Inps, non pagano le aziende - ha ribadito Tridico - Le aziende possono anticipare'' la cassa integrazione ed ''è la regola sempre molto rispettata in passato, non è una novità. Anticipare la cassa integrazione è una regola''.

Coronavirus, chi non è stato pagato

Passando da chi ha ricevuto cig e bonus a chi invece sta ancora aspettando, il presidente dell'Istituto previdenziale ha fatto un chiarimento: ''Coloro che non hanno ricevuto la cassa integrazione, almeno una prestazione, sono 25.000 persone al 31 di maggio. Sono posizioni che noi stiamo valutando, perché sono anche difficili, sono errate, sono da valutare. Mentre il numero 134.000 si riferisce prevalentemente a persone che hanno mandato le domande di cassa integrazione a giugno''.

Coronavirus, Tridico ringrazia i dipendenti dell'Inps

In conclusione del suo intervento su Rai3 Tridico ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai dipendenti dell'Inps: ''Lo sforzo che l'Inps ha fatto e messo in campo in questi mesi è stato straordinario, enorme, e per questo ringrazio tutti i dipendenti dell'Istituto''. ''Ci sono persone che in questi giorni stanno lavorando dalla mattina alla sera. L'Inps ha dimostrato di essere il cuore centrale del welfare, dello stato sociale degli italiani''.