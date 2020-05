Colf e badanti, si va verso un bonus da 400 a 600 euro

Per ora si tratta di annunci, ma il governo va di fretta: lo assicura il ministro Catalfo. "Per colf e badanti pensiamo ad uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, più adatto della cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno anche più di un datore di lavoro-famiglia. In presenza di una riduzione delle ore pari al 25%, per chi è sotto le 20 ore contrattuali sarà previsto un indennizzo di 400 euro mensili e per chi è sopra 600", afferma la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nell'intervista su Repubblica in cui spiega che "basterà una domanda con semplice autocertificazione". Nel prossimo decreto "allungheremo la cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c'è motivo di mandare via lavoratori in cig" dice ancora la ministra del Lavoro. Il divieto di licenziamento era stato previsto dal decreto Cura Italia fino a metà maggio.

"Questo mio 1° maggio da Ministro voglio dedicarlo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questo periodo ci hanno permesso di affrontare questa emergenza, con la tranquillità di avere i servizi essenziali - dice poi su Fb la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo - Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, assistenti sociali, forze dell'ordine, dipendenti di banche, uffici postali e supermercati, consulenti del lavoro, operatori dell'informazione solo per citarne alcuni: sono milioni di persone che purtroppo in alcuni casi hanno pagato anche con la vita il loro sacrificio". "Sono loro l'emblema del 1° maggio 2020. E, a loro, a tutti i lavoratori e le lavoratrici che tra pochi giorni riprenderanno l'attività, e a tutti quelli che la riprenderanno tra qualche settimana, rivolgo il mio saluto e garantisco il mio impegno. Buon 1° maggio a tutti".

Catalfo aggiunge che nel nuovo decreto che dovrebbe vedere la luce nel corso della prossima settimana sono previsti finanziamenti a fondo perduto per le piccole imprese e che gli ammortizzatori sociali saranno rifinanziati ed estesi "per altre nove settimane". Come sarà il reddito di emergenza? Dovrebbe essere uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al reddito di cittadinanza perché con Isee superiore a 9.360 euro, secondo quanto preannunciato da Tridico (Inps) qualche giorno fa. "Per esempio fino a 15 mila euro, a patto però che non siano beneficiarie di alcuna prestazione pensionistica, né abbiano redditi da lavoro o sussidi (ammortizzatori eindennità). Insomma, i poveri aggiuntivi da coronavirus. Si tratta di circa un milione di famiglie".