Condizionatori, costi e bollette: come spendere la metà (e anche meno) 

In estate, con le temperature che salgono sopra i 30 gradi, i condizionatori ritornano a pieno servizio, sia in casa che in ufficio. Ma possedere un condizionatore e mantenerlo richiede comunque delle spese, infatti oltre al costo al momento dell'acquisto, l'utilizzo del condizionatore influisce anche sul 'peso' della bolletta elettrica, con il rischio di trasformarla in una batosta mensile in caso di eccessivo impiego. Ma niente paura, grazie al Bonus condizionatori 2019 è possibile rinfrescarsi senza mettere a dura prova le proprie finanze, acquistando un climatizzatore in maniera conveniente. Invece, mettendo in pratica alcune accortezze nello sfruttamento del condizionatore si potrà ottenere il massimo dell'efficacia senza sprechi e aumenti in bolletta.

Bonus condizionatori 2019: sconti e detrazioni

Usufruendo del Bonus condizionatori 2019 è possibile acquistare un climatizzatore, un deumidificatore o una pompa di calore, e beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. E' prevista una detrazione del 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza energetica che sostituiscono l'impianto di riscaldamento esistente o l'impianto di climatizzazione. Al cittadino oppure all'impresa spetta una detrazione Irpef Ires con un tetto di spesa pari a 46.154 euro. La detrazione è invece del 50% per un nuovo impianto a pompa di calore che punta al risparmio energetico e con una ristrutturazione edile, anche straordinaria. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2019. Per poter richiedere la detrazione, tramite Modello 730 e Unico, l'acquisto del condizionatore deve essere eseguito con pagamenti tracciabili. Ricevute e fatture valgono come documentazione fiscale da conservare.

Bonus condizionatori 2019 ed Ecobonus: le altre agevolazioni

Ma sono previste anche altre agevolazioni. In caso di acquisto di una macchina a risparmio energetico o di sostituzione di un vecchio impianto a pompa di calore, l'Iva scende dal 22% al 10%. Attenzione però, la tassa sarà dimezzata solo per il costo del condizionatore e dell'installazione. L'ecobonus permette, inoltre, di ridurre al 50% le spese effettuate per infissi, caldaie a condensazione o biomassa classe A, schermature solari.

Condizionatori, come risparmiare in bolletta

Come detto anche in un nostro precedente articolo, oltre a poter risparmiare sull'acquisto di condizionatori e simili attraverso il Bonus condizionatori 2019, è possibile anche alleggerire la bolletta seguendo delle semplici indicazioni sulla classe energetica, la posizione e la manutenzione degli apparecchi. Grazie alla lista dei consigli stilata dall'Enea, l'ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, è possibile ottenere benefici ambientali e risparmi fino al 7% sul totale della bolletta elettrica.